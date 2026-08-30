Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere ve ülkenin güvenlik durumuna ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Karis, Rusya'nın yakın gelecekte Estonya'ya yönelik doğrudan bir askeri saldırı başlatmasının beklenmediğini ancak 5, 10 veya 15 yıl sonrasını öngörmenin imkansız olduğunu belirterek, her türlü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Estonya'nın iyi hazırlanmış bir askeri rezerve ve güçlü bir savunma ittifakına sahip olduğunu ifade eden Karis, devletin en zayıf noktasının ise sivil halkın hazırlıksızlığı olduğunu dile getirdi.

NATO ÜLKEYE KALKAN SAĞLIYOR

Ülkede yeterli barınak ve sivil koruma altyapısının bulunmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu konuda Ukrayna'nın deneyimlerinden ders alınması gerektiğini belirtti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Estonya'nın müttefiksiz olduğunu hatırlatan Karis, günümüzde NATO üyesi olmalarının ülkeye önemli bir güvenlik kalkanı sağladığının altını çizdi.

Askeri risklerin yanı sıra Rusya kaynaklı hibrit tehditlerin de uzun süredir devam ettiğini kaydeden Estonya lideri; siber saldırılar, gölge filo faaliyetleri ve dezenformasyonun bu tehditlerin parçası olduğunu ifade etti.

Estonya'da konuşlu NATO Siber Savunma Merkezi'nin bu süreçte aktif rol oynadığını belirten Karis, Ukrayna'nın da bu çalışmalara dahil edildiğini ekledi.