Belarus lideri Alexander Lukaşenko, cuma günü mikroelektronik sektörünün önde gelen şirketlerinden Planar OJSC’yi ziyaret ederek kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisine yakınlığıyla bilinen “Pool of the First” adlı Telegram kanalı tarafından paylaşılan görüntülerde Lukaşenko, güzellik için yapılan kozmetik uygulamalara değinerek, "Genç kadınlar ve genel olarak kadınlar, hepiniz güzel olmak istiyorsunuz. Yüzünüze her türlü şeyi sürüyorsunuz, buhar odasında kendinize bal sürüyorsunuz vesaire. Anlıyorum, nasıl olduğunu biliyorum….

Ama en iyi güzellik bakımı basit: bir kürek alın ve biraz kar temizleyin. Dürüst olmak gerekirse, en iyi çözüm bu. Genç, formda ve biz erkekler için çekici kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko’nun kar temizleme çalışmalarına sık sık bizzat katıldığı bilinirken, ocak ayı başlarında Belarus Devlet Televizyonu Birinci Kanal, ülkeyi etkisi altına alan kar fırtınasının ardından Lukaşenko’nun oğlu Nikolay ile birlikte kar kürediği anlara ait görüntüleri yayınlamıştı.