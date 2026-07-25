Fransa genelinde etkisini artıran şiddetli kuraklık, su kaynaklarını tükenme noktasına getirerek alarm seviyelerini en üst düzeye çıkardı. Ülke tarihinin en sıcak haziran ayının ardından gelen sıcak hava dalgaları, toprak nem oranlarını rekor seviyelere geriletirken derelerin dörtte birinin tamamen kurumasına yol açtı.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Yetkilisi Agnes Ducharne, France Inter kanalına yaptığı değerlendirmede, tüm göstergelerin ülke genelinde olağan dışı bir kuraklığa işaret ettiğini ve mevcut hava koşulları nedeniyle tablonun daha da ağırlaşacağını vurguladı.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut ise ülkenin son derece endişe verici bir süreçten geçtiğini belirterek, 99 ilde su kullanımına yönelik kısmi ya da tam kısıtlamaların devreye alındığını duyurdu.

Krizin en ağır hissedildiği bölgelerden olan kuzeydoğudaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde ise kuraklık alarmı 4 kademeli sistemde 3. seviyeye yükseltildi. Meurthe-et-Moselle Valiliği, 2022'den bu yana en kötü tablonun yaşandığını ve rekor sayıda akarsuyun kuruduğunu açıklarken, bölge genelinde su kullanımına geniş kapsamlı sınırlamalar getirildi.

Meteo-France verilerine göre temmuz başında toprak nem oranları tarihi dip seviyeleri görürken, yetkililer tarım sektörünü de uyararak çiftçilere mevcut yem ve su kaynaklarını azami tasarrufla kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.