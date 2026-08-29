ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik finansal baskıyı artırma stratejisi doğrultusunda Mısır’ın en büyük ikinci bankası konumundaki Banque Misr’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) şubelerini küresel finans sisteminden ayırma kararı aldı.

"Ekonomik Dışlanma Operasyonu" (Operation Economic Outcast) kapsamında duyurulan hamle doğrultusunda, bankanın BAE şubesinin ABD doları üzerinden işlem yapma yetkisi ve ABD’deki muhabir bankacılık erişimi iptal edilecek.

Washington yönetimi, söz konusu kurumun Tahran rejiminin ABD dolarına erişiminde kritik bir geçiş noktası olarak kullanıldığını vurguluyor. Kamuoyu değerlendirmesine sunulan 30 günlük bildirim sürecinin ardından kısıtlamaların Eylül ayı sonunda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Hüsnüniyet ve lobi faaliyetlerine kapıyı kapatan ABD Hazine Bakanlığı, karar çerçevesinde Amerikan finans kurumlarına BAE’deki Banque Misr kaynaklı işlemleri durdurma ve yabancı muhabir hesaplarına yönelik denetimleri en üst seviyeye çıkarma talimatı verdi.

Eş zamanlı yürütülen yaptırım dalgası kapsamında İran’ın önde gelen ticari bankalarından Bank Melli’nin Dubai şubesi de hedef alınırken, şube müdürü Reza Mohammad Taeedi kara listeye eklendi. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin gölgesinde alınan bu sert tedbirler, Tahran’ın Orta Doğu’daki finansal ağlarını kesmeyi amaçlıyor.

ÇİN ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK ADIM

Washington’ın bu agresif adımı, İran enerjisinin ana alıcısı konumundaki Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Beyaz Saray’a gerçekleştireceği ziyaret öncesine denk gelmesiyle diplomatik bir boyut da kazandı. Yaptırımların Pekin ile ilişkileri nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmede bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, beklentilerini doğrudan iletmek amacıyla ilgili tüm ülkelerle temas halinde olduklarını ve en etkili yolun sessiz diplomasi olduğuna inandıklarını ifade etti.

Kararın, bölgedeki finans piyasalarında ve uluslararası küresel bankacılık dengelerinde geniş yankı bulması bekleniyor.