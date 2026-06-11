Çin hükümetinin, ülkenin gelişmiş doğu eyaletleri ile ekonomik olarak daha geride kalan batı bölgeleri arasındaki refah uçurumunu kapatmak amacıyla devreye soktuğu "Doğu-Batı İşbirliği Mekanizması", kırsal istihdamda tarihi bir başarıya imza attı.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında konuşan Çin Tarım ve Köy İşleri Bakan Yardımcısı Maierdan Mugaiti, bu devasa işbirliği modeli sayesinde bugüne kadar batı bölgelerindeki kırsal nüfustan 5 milyondan fazla işçinin istihdam edilerek iş sahibi yapıldığını açıkladı.

KÖYLERDEN GÖÇÜ ENGELLEDİ

Bakan Yardımcısı Mugaiti, projenin sadece anlık bir istihdam yaratma girişimi olmadığını, Çin'in son yıllarda elde ettiği en büyük küresel başarılardan biri olan "mutlak yoksullukla mücadele" kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Hükümetin stratejik yol haritasına göre, batıdaki iş gücü potansiyeli ile doğudaki sanayi, teknoloji ve sermaye gücü entegre ediliyor. Böylece geçmişte göç etmek zorunda kalan veya iş imkanlarına erişemeyen milyonlarca köylü, kendi bölgelerinde ya da koordineli sanayi bölgelerinde sürdürülebilir iş kollarında konumlandırılıyor.

BÖLGESEL KALKINMANIN EN BÜYÜK LOKOMOTİFİ HALİNE GELDİ

Kırsal kalkınmayı canlandırmayı hedefleyen bu mekanizma kapsamında, doğu eyaletlerindeki büyük şirketler ve kamu yatırımları batı bölgelerine kaydırılırken, yerel halka yönelik mesleki eğitim programları da hızlandırıldı.

Çinli yetkililer, 5 milyonu aşan bu istihdam dalgasının hem kırsal hanelerin gelir düzeyini artırdığını hem de batı eyaletlerindeki yerel ekonomilerin altyapısını güçlendirerek bölgesel kalkınmanın en büyük lokomotifi haline geldiğini ifade ediyor.