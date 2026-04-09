Fransa, doğum oranlarındaki sert düşüşün etkisiyle eğitim sisteminde tarihi bir küçülme sürecine giriyor. Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan son projeksiyonlar, 2035 yılına kadar okul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci sayısının yaklaşık 1,7 milyon azalacağını ortaya koydu.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray’in "sismik bir dalga" olarak nitelendirdiği bu durumun, önümüzdeki 10 yıl içinde öğrenci nüfusunda yüzde 14’lük bir gerilemeye yol açması bekleniyor.

Özellikle başkent Paris’in öğrenci mevcudunun yüzde 30’unu kaybedebileceği öngörülürken, bu tablo kırsal bölgelerde okulların birleştirilmesini, kentlerde ise okul ağının sil baştan düzenlenmesini zorunlu kılıyor.

ÖĞRETMEN KADROLARI VE SINIF MEVCUTLARI TARTIŞILIYOR

Demografik gerileme, eğitim sektöründe istihdam krizini de beraberinde getirdi. 2026 yılı için 4 bin öğretmen kadrosunun iptal edilmesi planı ülke genelinde protestolara neden olurken, sendikalar bu durumu "eğitimden tasarruf gerekçesi" olarak kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Eğitim sendikaları, azalan öğrenci sayısının öğretmen kadrolarını tasfiye etmek yerine sınıf mevcutlarını düşürmek ve eğitim kalitesini artırmak için bir fırsata dönüştürülmesini talep ediyor.

2030 yılına kadar 300 bin öğretmenin emekli olacağı gerçeğiyle birleşen bu tablo, Fransız eğitim sistemini hem kadro planlaması hem de altyapı yönetimi açısından zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Bakanlık ve sendikalar, krizin yönetimi için 21 Nisan’da ilk resmi toplantısını gerçekleştirecek.