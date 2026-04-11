ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayımlanan güncel veriler, ülkedeki doğurganlık oranlarının tarihi bir eşiğe gerilediğini ortaya koydu.

2024 yılında her bin kadın başına 53,8 olan doğurganlık oranı, 2025'te 53,1 seviyesine düşerek ülke tarihindeki en düşük noktasına ulaştı. Toplam doğum sayısının da yüzde 1 oranında bir azalmayla yaklaşık 3,6 milyona gerilediği kaydedildi.

Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı yaklaşık 1,6 seviyesine kadar düştü.

30 YAŞINDAKİ KADINLARIN YARISI ÇOCUK SAHİBİ DEĞİL

İstatistikler, Amerikalı kadınların anne olma tercihlerindeki dramatik değişimi de gözler önüne seriyor. Verilere göre günümüzde 30 yaşındaki kadınların yaklaşık yarısı çocuk sahibi değilken, bu oran 1970'li yıllarda sadece yüzde 18 seviyesinde seyrediyordu. New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde, doğurganlık oranlarındaki bu istikrarlı düşüş eğiliminin 2007 yılından bu yana aralıksız sürdüğü hatırlatıldı.

Başlangıçta küresel ekonomik krizin bir yan etkisi olarak görülen bu düşüşün, günümüzde çok boyutlu sosyal ve ekonomik faktörlerle beslenen kalıcı bir sürece dönüştüğü vurgulanıyor.

