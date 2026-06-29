Lityum rezervi, Steron Mining tarafından yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda Abuja yakınındaki sahada belirlendi. Nijerya Jeoloji Araştırmaları Kurumu (NGSA) tarafından doğrulanan bulgular, ülkenin elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan kritik minerallerde küresel pazarda daha güçlü bir konuma gelebileceğine işaret ediyor.

94,8 MİLYON TONLUK MADEN KAYNAĞI BELİRLENDİ

Şirket yetkilileri, sahadaki toplam mineral kaynağının yaklaşık 94,8 milyon ton olarak hesaplandığını açıkladı. Bunun yaklaşık 3,3 milyon tonunu lityum rezervi, geri kalan yaklaşık 91,4 milyon tonunu ise granitik kayaç oluşturuyor. Bu veriler, kapsamlı sondaj ve jeolojik incelemeler sonucunda elde edildi ve gelecekteki madencilik faaliyetlerine yön verecek temel kaynak olarak değerlendiriliyor.

Aynı etkinlikte açıklanan bir diğer keşif ise Kaduna eyaletinde yer alıyor. Burada yapılan araştırmalarda platin grubu metaller, altın, nikel, bakır, lityum ve nadir toprak elementlerini içeren yüksek kaliteli çok metalli bir maden kuşağı tespit edildi. Nijerya hükümeti, bu keşfin uluslararası yatırımcıların ilgisini artırmasını bekliyor.

PETROL DIŞINDA YENİ BÜYÜME ALANI HEDEFLENİYOR

Nijerya yönetimi, son yıllarda ekonomiyi petrole bağımlılıktan kurtarmak amacıyla madencilik sektörüne yönelik yatırımları hızlandırdı. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan lityuma yönelik küresel talebin hızla artması nedeniyle yeni rezervin ülkeye önemli ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Hükümet ayrıca çıkarılan cevherin ham madde olarak ihraç edilmesi yerine ülke içinde işlenmesini teşvik eden politikaları sürdürüyor.