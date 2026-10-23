Kazalar, yangınlar, yolsuzluk skandalları ve yaptırımlar nedeniyle adeta bir hurda yığınına dönen dev savaş gemisinin Murmansk Limanı'nda paslanmaya bırakıldığı ve nihai olarak sökümünün gündemde olduğu belirtiliyor.

ŞANSIZLIK GEMİNİN PEŞİNİ BIRAKMADI

2017 yılında Suriye’deki görevinden başarısız bir sonuçla dönmesinin ardından Bakım-Onarım sürecine alınan geminin başına gelen talihsizlikler zinciri bir türlü son bulmadı. 2018 yılında geminin bakımının yapıldığı yüzer havuzun batması sonucu 70 tonluk dev bir vinç uçuş güvertesine düşerek ağır hasar yarattı.

İlerleyen süreçte çıkan irili ufaklı birden fazla yangında işçiler hayatını kaybederken, 2021 yılında tersane yöneticisinin zimmetine para geçirme suçlamasıyla tutuklanması mali krizleri derinleştirdi.

YEDEK PARÇA TEDARİK EDEMEDİ

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle gerekli yedek parçaların tedarik edilememesi ve arızalı kazanlar yüzünden motor sisteminin tamamen çöktüğü geminin artık kendi gücüyle seyretmesinin imkânsız hâle geldiği aktarılıyor.

Rusya askeri yönetiminin, uçak gemilerinin modern füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri karşısında etkisini kaybetmesi ve tüm odağın Ukrayna'daki kara savaşına kayması üzerine projeye olan ilgisini tamamen kaybettiği ifade ediliyor.

GEMİDEKİ GÖREVLİLERİN YERİ DEĞİŞTİ

Hatta uçak gemisinde görevli denizcilerin bir kısmının kara birliklerine kaydırıldığı belirtiliyor. Çin'in aynı Sovyet mimarisine sahip kardeş gemi Varyag'ı satın alıp geliştirerek "Liaoning" adıyla aktif bir askeri güce dönüştürmesine karşın, Rusya'nın bu teknolojiyi idame ettirecek sanayi altyapısından yoksun kaldığı vurgulanıyor.

Amiral Kuznetsov'un hizmet dışı kalmasıyla birlikte Rusya, açık denizlerde güç gösterisi yapabileceği tek uçak gemisini de kaybetmiş oldu.