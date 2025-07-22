Orta Avrupa Petrol Şirketi (Central European Petroleum–CEP), Polonya’nın kuzeybatısında yer alan Baltık Denizi açıklarında şimdiye kadar ülke tarihinde tespit edilen en büyük petrol yatağını keşfettiğini duyurdu. WE1 olarak adlandırılan kuyu, liman kenti Świnoujście’ye yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunuyor.

22 MİLYON TON HAM PETROL BULUNDU

Euronews'te yer alan habere göre; CEP'nin Wolin Doğu 1 (WE1) adlı kuyusunda yapılan keşif, 22 milyon ton çıkarılabilir ham petrol ve kondensat (ham doğalgaz bileşeni) ile 5 milyar metreküp ticari kalitede doğalgaz içeriyor. Bu miktar, Polonya'nın 2023 itibarıyla tahmin edilen 20,2 milyon tonluk mevcut petrol rezervinin iki katından fazlasına karşılık geliyor.

Keşfin yapıldığı bölge 9,5 metre derinliğindeki sularda yer alıyor ve jack-up sondaj platformu kullanılarak 2.715 metre toplam dikey derinliğe ulaşıldı. CEP CEO’su Rolf G. Skaar, bu keşfi hem şirket hem de Polonya enerji sektörü için “tarihi bir an” olarak nitelendirdi.

Skaar ayrıca, Wolin Doğu sahasının sadece umut vadeden bir rezerv olmadığını, aynı zamanda Baltık Denizi'nin jeolojik ve enerji potansiyelini ortaya koyan ortak bir fırsat sunduğunu vurguladı.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK KEŞİFLERİNDEN

593 kilometrekarelik daha geniş ruhsat alanında ise 33 milyon tonun üzerinde petrol ve kondensat ile 27 milyar metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. Bu veriler, Avrupa’da son on yılda yapılan en büyük geleneksel hidrokarbon keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Polonya Devlet Bakan Yardımcısı ve Baş Ulusal Jeolog Krzysztof Galos, keşfin Polonya’nın hidrokarbon arama tarihinde bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Galos’a göre, eğer veriler doğrulanırsa, bu saha Polonya’da şimdiye dek bulunan en büyük ham petrol ve doğalgaz yatağı olacak.

Proje, CEP'nin Polonya'daki iştiraki tarafından yürütülüyor. CEP'nin ana şirketi Kanada merkezli olmakla birlikte, çoğunluk hissesi Norveçli yatırımcılara ait. Firma, Avrupa Birliği içinde hidrokarbon aramak üzere kurulmuş olup ilk faaliyetlerine Almanya’da başlamıştı.

Yerel medya ve yetkililer, keşfin Polonya'nın ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda kritik bir rol oynayabileceğini vurguluyor.