İngiltere’nin en köklü ticaret merkezlerinden biri olan Royal Exchange tekrar satışa çıkarıldı.

Londra’nın finans merkezi City bölgesinde yer alan tarihi yapı, sadece dört yıl önce yaklaşık 50 milyon sterline satılmıştı. Şimdi ise çok daha yüksek bir değerle satılmayı bekliyor.

Satışa sunulan alışveriş bölümünün yaklaşık 75 milyon sterlin değerinde olduğu öngörülüyor. Toplam 51 bin 400 metrekarelik alanı kapsayan yapı, Londra’nın en prestijli alışveriş noktalarından biri olarak görülüyor.

ÇOK SAYIDA MARKA BULUNUYOR

Royal Exchange bünyesinde dünyanın önde gelen lüks markaları bulunuyor. Merkezde mücevher, moda ve gurme perakende alanında faaliyet gösteren çok sayıda seçkin mağaza bulunuyor.

Son bir yıl içinde alışveriş merkezindeki yaya trafiğinin yüzde 12 arttığı bildirildi. Yetkililer artan ziyaretçi sayısının merkezin ticari cazibesini önemli ölçüde güçlendirdiğini ileri sürüyor.

Perakende mağazaları, restoranlar ve barları kapsayan alanlarda doluluk oranının yüzde 99 seviyesine çıktığı ifade edildi.

Merkezde faaliyet gösteren markalar da yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle Fortnum & Mason’ın yeni teras barı ve restoran açması, bölgeye olan güvenin sürdüğüne işaret ediyor

Royal Exchange’in geçmişi 1566 yılına kadar uzanıyor. Yapı, Londra’da özel olarak ticaret amacıyla inşa edilen ilk merkezlerden biri olarak kabul ediliyor ve İngiliz ticaret tarihinin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Tarih boyunca yalnızca alışveriş değil, finans sektörünün önemli kurumları da burada faaliyet gösterdi. Lloyd’s sigorta piyasası ve Londra Uluslararası Finansal Vadeli İşlemler Borsası gibi kurumlar geçmişte bu binada yer aldı.

Royal Exchange’in mevcut sahibi olan ABD merkezli varlık yönetim şirketi Ardent Companies UK, binayı 2022 yılında satın almıştı. Şirketin şimdi yeni yatırım fırsatları doğrultusunda satış sürecini başlattığı belirtiliyor.

Londra’nın en prestijli ticaret noktalarından biri olarak görülen Royal Exchange’in kim tarafından satın alınacağı merak konusu oldu.