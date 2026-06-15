Rusya ile ABD arasında gerçekleşen üst düzey telefon diplomasisinin hemen ardından, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok büyük kentinde pazartesi günü erken saatlerde Rus insansız hava araçları ve füzeleriyle hava saldırıları düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeden saatler sonra gerçekleşen saldırılarda, sivil yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri hasar gördü.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, şehrin çeşitli bölgelerindeki apartmanlarda yangın çıktığını ve başkentin merkezindeki tarihi Kiev-Pechersk Lavra Manastırı'nın da isabet aldığını duyurdu.
Saldırı nedeniyle Kiev'de yaklaşık 140 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Ülkenin en büyük ikinci şehri Harkiv de saldırıların hedefi olurken, İçişleri Bakanı Ihor Klymenko sivilleri kurtarmaya çalışan 5 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yerel makamlar, Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipro ve Kryvyi Rih kentlerinin de saldırıya uğradığını belirtti.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Trump'ın 80'inci doğum gününde Putin ile Trump arasında "dostane ve samimi" bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ifade edildi.
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de ayrı bir telefon görüşmesi yaparken, Zelenski bu görüşmeyi "harika bir sohbet" olarak nitelendirdi.
ABD arabuluculuğunda Kiev ve Moskova arasında yürütülen barış görüşmelerinin, Trump'ın İran ile yaşanan çatışmaya odaklanması nedeniyle durma noktasına geldiği belirtildi.
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Beyaz Saray ise Trump'ın her iki liderle yaptığı görüşmelere ilişkin resmi bir açıklama yayımlamadı.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Trump ve Putin'in uluslararası meseleleri, ABD-İran müzakerelerini, Washington-Moskova temaslarını ve Rusya'daki sivil hedeflere yönelik son saldırıları ele aldıklarını aktardı.
Ukrayna'nın son dönemdeki saldırılarında ise Rusya'yı petrol gelirlerinden ve kaynaklarından mahrum bırakmak amacıyla Tula bölgesindeki bir kimya tesisi ile Yaroslavl'daki bir petrol depolama tesisini hedef aldığı kaydedildi.
Pazartesi günü Fransa'da başlayacak olan G7 Zirvesi'ne Trump ile birlikte katılması beklenen Zelenski, Trump ile zirvede yapacakları toplantıda konuları daha detaylı ele alma konusunda anlaştıklarını ifade etti.
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