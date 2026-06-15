Ukrayna'nın son dönemdeki saldırılarında ise Rusya'yı petrol gelirlerinden ve kaynaklarından mahrum bırakmak amacıyla Tula bölgesindeki bir kimya tesisi ile Yaroslavl'daki bir petrol depolama tesisini hedef aldığı kaydedildi.

Pazartesi günü Fransa'da başlayacak olan G7 Zirvesi'ne Trump ile birlikte katılması beklenen Zelenski, Trump ile zirvede yapacakları toplantıda konuları daha detaylı ele alma konusunda anlaştıklarını ifade etti.