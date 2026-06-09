İngiltere’nin başkenti Londra’da yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, modern asfaltın hemen altında yaklaşık 2 bin yıllık bir Roma yolu keşfedildi. Keşif, antik dönem Britanyası’nın en önemli güzergahlarından biri olan "Watling Street"in tarihi rotasını ilk kez somut fiziksel kanıtlarla doğruladı.

Southwark Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre keşif, bölgedeki kentsel düşük karbonlu ısıtma şebekesini genişletme projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılar sırasında şans eseri ortaya çıkarıldı. Mühendislik firması Veolia ve arkeolojik danışmanlık şirketi RPS ortaklığında yürütülen kazılara eşlik eden MOLA (Londra Arkeoloji Müzesi) uzmanları, modern yolun hemen altında bozulmamış bir antik yapı tespit etti.

2 ASIRLIK YAPI ÜST ÜSTE

Arkeologlar tarafından incelenen yol kesitinin 5,8 metre genişliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde olduğu bildirildi. Yapılan teknik analizlerde, Roma mühendislerinin yolu inşa ederken en alta sıkıştırılmış çakıldan sağlam bir temel attığı, üzerini iki kat tebeşir kayasıyla mühürlediği ve en üst katmanda ise yine sıkıştırılmış kum ve çakıl kullandığı belirlendi.

Bulgular, modern Old Kent Road’un temelinin doğrudan bu antik Roma yolunun üzerine inşa edildiğini ve iki farklı çağın altyapısının üst üste bindiğini ortaya koydu. Uzmanlar, Orta Çağ'dan bu yana kanalizasyon hatları, yeraltı kabloları ve tramvay rayları gibi yoğun kentsel müdahalelere maruz kalan bu bölgede, yolun bu denli büyük bir bölümünün bozulmadan günümüze ulaşmasını nadir bir durum olarak değerlendiriyor.

STRATEJİK BİR KORİDOR GÖREVİ GÖRÜYORDU

MS 43 yılındaki Roma işgalinden kısa bir süre sonra inşa edilen Watling Street, Roma’nın Britanya’daki askeri ve ticari egemenliğinin ana damarlarından biriydi. Antik yol, Roma limanı Dubris’i (Dover) imparatorluğun bölgedeki merkezi olan Londinium’u (Londra) bağlayarak İngiltere’nin iç kesimlerine doğru uzanıyordu.

Askeri lejyonların sevkiyatı, ticari kervanların taşımacılığı ve imparatorluk ulaklarının iletişimi için stratejik bir koridor işlevi gören bu güzergah, Roma idaresi sonrasında da İngiltere’deki modern kara yolu ağlarının şekillenmesinde temel oluşturdu.

MOLA ve Southwark Belediyesi yetkilileri, elde edilen somut verilerin Londra’nın Roma dönemi işgal haritasını netleştireceğini ve kentin kentsel evrimine dair yürütülecek gelecek araştırmalara bilimsel dayanak oluşturacağını belirtti.