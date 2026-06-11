Şehir hayatının yoğun koşturmacasından, trafiğinden ve gürültüsünden tamamen uzaklaşmak; üstelik bunu yaparken kendi krallığınızı kurmak ister miydiniz? Avrupa’daki sıradan bir daire fiyatından bile daha ucuza, içinde birahanesi, restoranı, moteli ve bakkalı olan eksiksiz bir Avustralya kasabası yeni sahibini arıyor!

Avustralya’nın en küçük kasabası olarak bilinen Cooladdi, sıra dışı bir yaşamı benimsemeye ve hayatında radikal bir değişiklik yapmaya hazır yeni sahiplerine kapılarını açıyor. Eğer cebinizde 400 bin Avustralya doları (yaklaşık 243 bin avro) varsa, bu ücra ve gizemli yerleşimin tamamı sizin olabilir.

KASABA NÜFUSUNU İKİYE KATLAMAK SİZİN ELİNİZDE

Büyük Brisbane kentinden yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta konumlanan bu ücra yerleşimde şu an sadece iki kişi yaşıyor: Carol Yarrow ve Jo Cornel. Kasabadaki meşhur "Foxtrap Road House"u 2023 yılında satın alan bu ikili, şimdilerde emekli olmayı ve başka bir yere taşınmayı planlıyor. İşin ilginç yanı, kasabanın resmi nüfusu da bu işletmeye ortak olan kişi sayısına göre belirleniyor.

Kasabayı satışa çıkaran Charleville Real Estate'ten Becky Jeisman durumu şöyle özetliyor:

"Foxtrap aslında kasabanın ta kendisi; eğer dört kişilik bir grup burayı satın alırsa kasaba nüfusu bir anda ikiye katlanmış olacak."

SATIN ALANI BEKLEYEN GÖREVLER AÇIKLANDI

Cooladdi’yi satın almak sadece bir gayrimenkul edinmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda tüm kasabanın yükünü omuzlamak demek. Kasabayı sahiplenmenin eğlenceli ama bir o kadar da sorumluluk gerektiren bazı şartları var. Yeni sahip ya da sahipler, kasaba-ya adım attıkları andan itibaren şu görevleri üstlenecek:

-Gayriresmî Belediye Başkanlığı

-Posta Müdürlüğü ve Kuryelik

-Dükkân İşletmeciliği ve Bakkallık

-Aşçılık ve Kafe İşletmeciliği

-Dört Yataklı Motel Resepsiyonistliği ve Bar İşletmeciliği

Görevi devretmeye hazırlanan mevcut sahip Carol Yarrow, The Guardian’a yaptığı açıklamada işin mutfağını şu sözlerle anlatıyor: “Yemek ve kafe işleri muhtemelen en büyük iş kalemlerimiz; ayrıca postane kapsamında posta dağıtımını da bizzat biz yapıyoruz.”

HAREKETLİ DEMİR YOLU MERKEZİ ŞİMDİ HUZUR SIĞINAĞI

Cooladdi aslında her zaman bu kadar sessiz değildi. Bir zamanlar bölgenin en hareketli demir yolu merkezlerinden biri olan kasabanın kaderi, 1967 yılında koyunculuk sektörünün daralması ve tren seferlerinin durmasıyla değişti. Sakinlerin yavaş yavaş terk ettiği kasaba, bugün mulga ağaçları ve uçsuz bucaksız bir gökyüzüyle baş başa kalmış durumda.

Ancak bu sessizlik sizi yanıltmasın! Kasaba sınırları içindeki akaryakıt istasyonu ve hatta dört yıldızlı restoranı da kapsayan tesisler şaşırtıcı derecede rağbet görüyor. Yaklaşık 70 kilometrelik bir çevrede yaşayanlar ve başta yakındaki Charleville kasabası sakinleri olmak üzere, geçmişte burada büyüyen insanlar eski uğrak yerlerini görmek için Cooladdi'yi sık sık ziyaret ediyor.

Yarrow’un The Guardian’a belirttiği gibi: “Buradan geçen çok sayıda yolcu ve bir o kadar da harika yerli müşterimiz oluyor. Burası gerçekten çok güzel bir topluluk; hayat da son derece sakin ve rahat.”

Çocukları evden ayrılan ve yeni bir macera arayan çiftlerden, tamamen sıra dışı bir yaşam tarzı peşinde koşan ailelere kadar herkese hitap eden Cooladdi, yeni "belediye başkanını" bekliyor.