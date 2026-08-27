Almanya’nın en sıcak kentlerinden Stuttgart’ta yürütülen yeraltı demiryolu projesi "Stuttgart 21", yeni garın klimasız inşa edilecek olması nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti.

Demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn (DB), garın yeraltında bulunması, tünellerden sağlanan doğal hava akışı ve tavan panelleri sayesinde iklimlendirmeye ihtiyaç duymadan serin kalacağını savunurken, bu çevreci tasarımın uzun vadede karbon ayak izini ciddi oranda azaltacağını belirtiyor.

Buna karşın eleştirmenler, aşırı sıcak yaz günlerinde trenlerin yayacağı atık ısı ve cam tavanlar nedeniyle garın katlanılamaz derecede ısınabileceği uyarısında bulunuyor.

Euronews'te yer alan habere göre, gelecekte yaşanabilecek havalandırma yetersizliği endişelerinin yanı sıra merkezdeki geniş alanların betonlaşacak olması da doğal çukur konumundaki kentin genel hava sıcaklığını daha da artırma riski taşıyor.

İlk adımları 1980'lerde atılan, 2010'dan bu yana ise bütçe aşımları ve ağaç kesimleri nedeniyle halkın protestolarına sahne olan mega projenin klimasız tasarımı, kamuoyunda yeni bir mühendislik fiyaskosu kaygısı yaratıyor.