Mısır'ın kuzeyinde keşfedilen yeni bir fosil, primat evrimi ve modern maymunların kökenine dair yerleşik bilimsel görüşleri temelinden sarsıyor. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Masripithecus moghraensis adı verilen tür, yaklaşık 17-18 milyon yıl önce yaşadı ve tüm modern maymunların en yakın ortak atalarından biri olabilir.

BAŞKA BİR KONUYU TARTIŞMAYA AÇTI

Antropoloji dünyasında uzun süredir hakim olan ve evrimin ana merkezini sadece Doğu Afrika olarak gören anlayışı tartışmaya açtı. Bugüne kadar erken insansı türlerine ait en önemli keşiflerin bu bölgede yapılmış olması, evrimsel sürecin kilit noktasının Doğu Afrika olduğu kanısını pekiştirmişti.

Ancak Mısır'ın kuzeyindeki Wadi Moghra bölgesinde yapılan bu keşif, evrim ağacının sanılandan çok daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, Afrika'nın büyük bir kısmının henüz yeterince araştırılmadığını ve bu durumun evrim tablosunun eksik kalmasına yol açtığını belirtiyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI BU DURUMA İŞARET EDİYOR

Shorouk Al-Ashkar liderliğindeki araştırma ekibi, türün evrim ağacındaki yerini belirlemek için fiziksel özellikleri fosilin yaşıyla birleştiren Bayesyen uç tarihleme yöntemini uyguladı.

Araştırmanın sonuçları şunlara işaret ediyor:

Masripithecus, "kök insansılar" (stem hominoids) grubuna dahil ve modern maymunların atalarıyla doğrudan bağlantılı.

Tür, Afro-Arabistan ile Avrasya'nın birleşmeye başladığı ve kıtalar arası tür geçişlerinin mümkün olduğu bir dönemde yaşadı.

Modern maymunların kökeni tek bir nokta yerine; Kuzey Afro-Arabistan, Levant ve Doğu Akdeniz’i kapsayan geniş bir bölgeye yayılmış olabilir.

KRİTİK İPUÇLARI BARINDIRIYOR

Paleontologlar David Alba ve Julia Arias-Martorell, mevcut bulguların bilim dünyasının bugüne kadar yanlış bölgelere odaklanmış olabileceğini gösterdiğini ifade etti. Araştırmacılar, fosil kayıtlarının hala sınırlı olduğunu kabul etmekle birlikte, daha önce üzerinde durulmayan coğrafyaların insanlık tarihine dair kritik ipuçları barındırdığını vurguladı.