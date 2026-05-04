Finlandiya’nın başkenti Helsinki, ulaşım altyapısında ezber bozan bir yatırıma imza atarak ülkenin en uzun köprüsü olan Kruunuvuori Köprüsü’nün inşaatını tamamladı. Toplam 1.191 metre uzunluğa sahip olan bu dev yapı, modern şehir planlamasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor; çünkü köprüden özel araçların geçişine izin verilmiyor.

Kruunuvuorenranta bölgesini şehir merkezine bağlayan köprü, yalnızca tramvaylar, yayalar ve bisikletliler için tasarlandı. Helsinki’nin sahil silüetini değiştiren proje, 135 metre yüksekliğindeki görkemli ana taşıyıcı sütunuyla (pilon) görsel bir şölen sunuyor.

Mühendislerin kullanıcı deneyimini artırmak için tercih ettiği kavisli yapı, 1,1 kilometrelik yürüyüş yolundaki monotonluğu kırarken, yayalara her adımda şehrin farklı bir manzarasını sunuyor.

2027'DE TRAMVAY HATTI FAALİYETE GEÇECEK

Projenin en dikkat çekici yönü ise Avrupa genelinde yayılan "düşük emisyonlu şehir" politikalarının en somut örneklerinden biri olması. Özel araç bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Helsinki yönetimi, bu köprü sayesinde yeni yerleşim bölgeleriyle merkez arasındaki ulaşımı sürdürülebilir bir modele taşıyor. 2027 yılında faaliyete geçecek tramvay hattı ile desteklenecek olan köprü, bölgedeki konut projelerinin ve istihdamın da ana damarı olacak.

Gece aydınlatmasıyla şehre zarif bir kimlik kazandıran Kruunuvuori, çevre kirliliğini ve ışık parlamasını önleyen özel sistemlerle donatıldı. Finlandiya'nın bu stratejik yatırımı, artık küresel şehirlerin önceliğinin "otomobillerin hızı" değil, "insan odaklı erişilebilirlik ve iklim hassasiyeti" olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.