İtalya'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Napoli Capodichino Uluslararası Havalimanı, pistte yapılacak geniş kapsamlı onarım çalışmaları nedeniyle 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında hizmet veremeyecek.

Havalimanının internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre çalışmaların tamamlanmasının ardından uçuşların yeniden başlaması planlanıyor.

BAZI UÇUŞLAR SALERNO'YA AKTARILACAK

Kapanma nedeniyle bazı havayolu şirketleri uçuşlarını geçici olarak Salerno Costa d'Amalfi ve Cilento Havalimanı'ndan gerçekleştirecek.

Ryanair, easyJet, Aeroitalia, ITA Airways, Transavia, Vueling, Air Arabia Maroc, flydubai, Eurowings, Iberia, Transavia France, Air Cairo ve Neos'un da aralarında bulunduğu şirketler, Salerno üzerinden 15 yurt içi ve yurt dışı noktaya uçuş düzenleyecek.

YOLCULAR İÇİN ÖZEL OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLAYACAK

Napoli ile Salerno arasında ulaşım sağlayacak yolcular için de yeni düzenlemeler yapılacak. Kasım ayından itibaren Napoli'deki Piazza Garibaldi ile Salerno Havalimanı arasında karşılıklı özel otobüs seferleri başlatılacak.

Ayrıca Salerno Havalimanı ile Salerno Tren İstasyonu arasındaki otobüs seferlerinin sıklığı artırılacak.