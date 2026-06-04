Cep telefonlarından elektrikli araçlara kadar yeni nesil teknolojilerin kalbi sayılan lityum madenciliğinde küresel rekabet kızışıyor. Çin'in batarya üretimi ve lityum arıtma alanındaki ezici hakimiyeti sürerken; Şili ise Güney Amerika'da 99 milyar dolarlık hacmiyle ihracat rekorları kırıyor.

Kongo ise dünyanın en büyük madenlerinden birini açarak yarışta öne geçiyor. Bu süreçte Brezilya, dünyanın bilinen en büyük lityum rezervlerinden birine sahip olmasına rağmen küresel yarışın henüz çok başında yer alıyor.

DEVASA LİTYUM REZERVLERİ VAR AMA ÇIKARAMIYORLAR

Ülkenin en yoksul ve kurak bölgelerinden biri olan Minas Gerais eyaletindeki Jequitinhonha Vadisi, bölgenin kaderini değiştirebilecek devasa bir lityum rezervine ev sahipliği yapıyor.

Ancak Brezilya, altyapı eksikliği, bürokratik engeller ve yatırım yetersizliği gibi nedenlerle bu değerli madeni işleyemiyor. Tıpkı buğdayı satıp un veya ekmek ithal etmek gibi, lityumu da ham haliyle çok düşük fiyatlara ihraç eden ülke, asıl katma değeri yüksek olan batarya ve yüksek teknoloji üretimi aşamalarından mahrum kalıyor.

Jequitinhonha Vadisi'nde yeni projelerle birlikte son dönemde bir hareketlilik başlasa da uzmanlar zamanın daraldığı konusunda uyarıyor. Brezilya'nın bu tarihi fırsatı kaçırmaması için lityumu sadece topraktan çıkarıp satan bir ülke olmaktan vazgeçmesi, yerli batarya sanayisini kurması ve madeni stratejik bir ulusal koz olarak değerlendirmesi gerekiyor.

Küresel enerji dönüşümü hızla devam ederken, karar almakta geciken ülkelerin bu büyük pastadan pay alması her geçen gün zorlaşıyor.