MEB, 1448-1948 yılları arası kurulan ve sınavla öğrenci alan tarihi okullarla ilgili kapalı kapılar ardında bir çalışma yürütüyor. İstanbul Erkek, Galatasaray, Vefa, Cağaloğlu, Kadıköy Anadolu ve Kabataş Erkek Lisesi gibi yatılı eğitim verilen okullar inceleniyor. Hazırlık sınıfı olan 102 tarihi liseyle ilgili, okul kontenjanlarını düşürme ve çift dilde eğitim içerikli çalışma sürüyor.

“ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Kontenjan daraltılmasında önce sınıf mevcutlarının 34’e düşürülmesini gerekçe gösterilse de gerçek sebebin öğrencilerin barınma sorunu olduğu ortaya çıktı. SÖZCÜ’nün sorularını yazılı cevaplayan MEB, “İstanbul Erkek gibi Galatasaray, Kabataş Erkek, Vefa gibi tarihi liselerin de kontenjanı düşecek mi?” sorumuza verdiği yazılı cevapta şu açıklamayı yaptı: “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı, hazırlık sınıfı programı uygulayan 102 okulumuz var. Okullarla ilgili, genel bir çalışma yapıyoruz. İhtiyaca göre değerlendireceğiz.”

“BARINMA SÜRDÜRÜLMELİ”

“Söz konusu düzenlemeler; okulun pansiyon kapasitesi, fiziki imkânları ve eğitim ortamlarının niteliği dikkate alınarak, barınma hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, eğitim kalitesinin korunması ve yabancı dil öğretiminde çeşitliliğin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Hazırlık sınıfına alınacak öğrenci kontenjanı ile şube yapısına ilişkin hususlar, MEB mevzuatı ve yetkisiyle belirlendi.

İstanbul Erkek Lisesi’nde, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına yönelik düzenlemeler, okul yönetiminin ihtiyaca dayalı teklifiyle başlatıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uygun görüşleri doğrultusunda bakanlığımız karara bağladı. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, 2026-2027’den itibaren hazırlık sınıfı 2’si Almanca, 2’si İngilizce, 4 sınıf için 120 kontenjan belirlendi. İEL de TTK Haftalık Ders Çizelgesi’ni uygulayan, resmi bir devlet lisesidir. Uluslararası diploma programı ABİTUR devam ediyor.”

En şanslı: Galatasaray!

Sultan Abdülaziz ile Fransız hükümetinin 1868’de yaptığı özel bir anlaşmayla açılan tarihi lisede dersler Fransızca olsa da İngilizce de öğretiliyor. MEB’e bağlı okulu, anlaşma nedeniyle Fransa’nın da kontrol hakkı var. Haftada 7 saat Fransızca ve 4 saat İngilizce dersi veriliyor. 701 öğrencisi, 30 dersliği var. Derslik başına 23 öğrenci düşüyor. LGS’de her yıl 100 öğrenci alan Galatasaray Lisesi’nde bu yıl da kontenjan düşüşü beklenmiyor. Yurt kapasitesi 925 olan okul öğrencilerinin yarısı yurtta kalıyor.

ÇİFT DİLDE EĞİTİM ZATEN VAR!

İstanbul Erkek Lisesi, Alman hükümeti ile 1957’de anlaşma yaptı. Almanca eğitim verilen okulda, ikinci dil olarak İngilizce dersi hatta İngilizce’den YKS dereceleri var. Okulun kontenjanı 3 yıl önce 180’den 150’ye düşürüldü. 2026-2027’de 120 yapıldı. İEL’de haftada 7 saat Almanca ve 4 saat İngilizce dersi var. 783 öğrenci ve 26 derslikli İEL’de derslik başına 30 öğrenci düşüyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI YEMEKHANEDE YATIYOR

İSTANBUL ERKEK LİSESİ: 2025 LGS’de kazanan 150 öğrenciden 108’i şehir dışından geldi. 822 öğrenciden 442’si yatılı okuyor. 280 kişi kapasiteli yurda 390 öğrenci zar zor yerleştirildi. Açıkta kalan, 60 öğrenci için yemekhanenin bir kısmı yatakhaneye çevrildi.

GALATASARAY LİSESİ: 2025 LGS’de 100 öğrenci aldı. Kayıtlı 709 öğrencisinden 420’si yatılı okuyor. Öğrencilerin yüzde 85’i il dışından geliyor. Yurt kapasitesi 925.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ: 2025 LGS’de 150 öğrenci aldı. Mevcut 807 öğrencisi var. Öğrencilerinin yarıdan fazlası Anadolu’dan geliyor. Kız-erkek pansiyon kapasitesi: 300.

Dürüst nesiller yetiştirilmeli

Okul öncesi eğitimin tüm çocuklar için zorunlu olması için çalışıldığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, “Dünyanın en zor şeyi fizik, kimya, biyoloji öğretmek değil, dünyanın en zor şeyi etik değerleri çocuklara zamanında ve yerinde kazandırmaktır” dedi.

ETİK DEĞERLER

Bahçeşehir Koleji’nin düzenlediği, “Erken Çocuklukta Aile, Okul ve Değerler Sempozyumu”, Beşiktaş’taki BAU Campus’ta yapıldı. Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç ile akademisyenler katıldı. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen İbrahim Taşel, “Dünyanın en zor şeyi fizik, kimya, biyoloji öğretmek değil, dünyanın en zor şeyi etik değerleri çocuklara zamanında ve yerinde kazandırmaktır. Bunun için okul öncesi eğitimin son derece önemli ve tüm çocuklara zorunlu hale getirilmesinin mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

YAŞAYARAK MÜMKÜN

Dünyanın bilgiye ulaşmada en hızlı ve değerlerin en çok sınandığı bir dönemde olduğuna dikkat çeken Hüseyin Yücel, “Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değil. Matematik ve yabancı dil her şekilde öğretilir ancak dürüstlük ve sorumluluk sadece yaşayarak mümkün. Gerçek eğitim, insanı insan yapan değerleri inşa etmektir” dedi. Dr. Özlem Koç ise “Gelecek, değerleriyle dünyaya anlam katan nesiller yetiştiren ulusların olacak” ifadelerini kullandı.