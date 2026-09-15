Tayland’ın dünyaca ünlü Singha bira imparatorluğunun varislerinden 30 yaşındaki Siranudh Scott (Psi), aile içi karanlık sırları gün yüzüne çıkararak ülkenin en büyük skandallarından birine imza attı. Çocukluğunda ağabeyi Sunit Scott ve bakıcısı tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren genç varis, annesinin ise olayı örtbas etmek için servet vaadiyle kendisini susturmaya çalıştığını açıkladı.

DEV MİRASTAN TEK KALEMDE VAZGEÇTİ

Bu sarsıcı iddiaların ardından milyarder aileden tepki gecikmedi. Siranudh, 1,3 milyar dolarlık dev mirastan mahrum bırakılarak aileye ait lüks sahil evinden çıkarıldı. Ağabey Sunit Scott iddiaları kesin bir dille reddetse de Siranudh’un cesur hamlesi, #MeToo hareketinin bugüne kadar etkisini gösteremediği Tayland'da adeta bir tabuyu yıktı.

DİRENİŞİN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Servetini ve lüks yaşamını kaybetme pahasına konuşmayı seçen Siranudh Scott, kısa sürede ülkede güce ve nüfuz sahiplerine karşı direnişin simgesi haline geldi. Bangkok sokaklarında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan genç varis, adalet mücadelesiyle Tayland'da kapalı kapılar arkasında kalan benzer mağduriyetlerin ses getirmesine öncülük ediyor.