Rusya, başkent Moskova’da düzenlenecek uluslararası zirveler nedeniyle mobil internet erişimine geçici kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27-29 Ekim tarihleri arasında Üçüncü Çevre Yolu (TTK) sınırları içerisinde mobil internet hizmetinin belirli saatlerde kesintiye uğrayabileceği bildirildi.

Alınacak önlemlerin, çok sayıda yabancı devlet temsilcisinin katılacağı uluslararası toplantılar sırasında güvenliği sağlamak amacıyla uygulanacağı belirtildi.

MOBİL İNTERNET BELİRLİ SAATLERDE KESİLECEK

Bakanlığın duyurusuna göre Moskova’da mobil internet erişimi 27 ve 28 Ekim tarihlerinde yerel saatle 11.30’dan gün sonuna kadar kısıtlanabilecek. 29 Ekim’de ise kısıtlamaların saat 09.30 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Kesinti süresince resmî “beyaz liste”de bulunan internet siteleri ve belirli dijital hizmetler kullanılabilecek. Sesli telefon görüşmelerinin yanı sıra ev interneti ve Wi-Fi bağlantılarının ise normal şekilde çalışmayı sürdürmesi öngörülüyor.

BAŞKENTTE BAZI YOLLAR DA TRAFİĞE KAPATILACAK

Güvenlik tedbirleri yalnızca internet erişimiyle sınırlı kalmayacak. Zirveler kapsamında Moskova’nın merkezindeki bazı caddeler, köprüler, sahil yolları ve geçitlerde de geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak. Yetkililer, alınan önlemlerin uluslararası katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirileceğini bildirdi.

İKİ ULUSLARARASI ZİRVE DÜZENLENECEK

Moskova’daki program kapsamında Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu zirvesi 27 Ekim’de gerçekleştirilecek. Toplantıya İran, Ekvator Ginesi, Katar, Libya ve Venezuela liderlerinin katılması bekleniyor. Rusya-Afrika Zirvesi ise 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlikte 54 Afrika ülkesinden 48’inin temsilcilerinin yer alması, katılımcılar arasında 22 devlet başkanının bulunması öngörülüyor.