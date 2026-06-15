Japonya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Danışmanlar Meclisi, özellikle gençler arasında pasaport sahipliği oranını artırmak ve uluslararası seyahatleri yeniden canlandırmak amacıyla hazırlanan pasaport yasası değişikliklerini oy birliğiyle kabul etti. 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme, pasaport başvuru maliyetlerinde çok ciddi bir indirim öngörüyor.

Henley Pasaport Endeksi'nin 2026 verilerine göre 187 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla dünyanın en güçlü ikinci pasaportuna sahip olan Japonya'da, halkın pasaport sahiplik oranı şaşırtıcı derecede düşük seyrediyor.

2010’lu yıllarda yüzde 22 ila yüzde 24 bandında olan bu oran, pandeminin etkisi ve son dönemde yen para biriminin küresel ölçekte değer kaybetmesiyle birlikte yüzde 17 ila yüzde 19 seviyelerine kadar geriledi.

Gençlerin ekonomik gerekçelerle yurt dışına çıkmaktan kaçınması ve havacılık sektörünün küçülme riskiyle karşı karşıya kalması üzerine Tokyo yönetimi bu radikal fiyat indirimine gitme kararı aldı.

FİYATLAR BÜYÜK ORANDA GERİLEYECEK

Yeni yasayla birlikte, yetişkinler için sunulan pasaport seçeneklerinde ve fiyatlandırma politikasında köklü değişiklikler yapılacak. 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için 10 yıllık pasaport başvuru ücreti, mevcut 16 bin 300 yenden (yaklaşık 102 dolar) 9 bin yen seviyesine çekilecek.

Çevrim içi yapılan başvurularda ücret 8 bin 900 yene (56 dolar) düşerken, yüz yüze başvurularda ise 9 bin 300 yen (58,6 dolar) olarak uygulanacak.

Revize edilen kanun kapsamında, 18 yaş ve üzerindeki Japon vatandaşlarına artık sadece 10 yıllık pasaport verilecek ve yetişkinler için sunulan 5 yıllık pasaport seçeneği tamamen uygulamadan kaldırılacak.

Buna karşın 5 yıllık pasaportlar yalnızca çocuklar için aktif kalmaya devam edecek. Özellikle 12-17 yaş arası genç kuşağın pasaport ücreti 11 bin yenden 4 bin 500 yene düşürülerek gençlerin yurt dışı eğitim ve seyahat olanaklarına erişimi kolaylaştırılacak.