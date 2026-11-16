Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yaklaşık 1200 kilometre güneyindeki Iwo Jima adası açıklarında sualtı yanardağı patladı. Yaşanan volkanik patlamaların ardından okyanus yüzeyinde yeni bir ada ortaya çıktı.

YENİ ADA NASIL OLUŞTU?

Deniz tabanında meydana gelen patlamalarla birlikte yoğun magma ve kaya parçaları yüzeye doğru fışkırdı. Su yüzeyinde biriken bu volkanik kütleler zamanla katılaşarak yaklaşık 100 metre çapında yeni bir kara parçası oluşturdu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE KAYIT ALTINA ALINDI

Okyanus ortasında beliren kara parçası uzman ekipler tarafından takibe alındı. Yapılan teknik gözlemlerin ardından yeni ada, Japonya Meteoroloji Ajansı ve uydu görüntüleriyle resmen kayıt altına alındı.

Bölgedeki sualtı volkanik hareketliliği ilk patlamaların ardından da kesintisiz devam etti. Magma ve kaya birikiminin sürmesiyle birlikte yeni adanın yüzölçümü kısa sürede genişledi ve kara parçası Japonya'nın haritasına eklendi.