Ukrayna’da tedavüldeki bazı eski madeni paraların, sahip oldukları basım hataları ve nadir özellikleri nedeniyle para koleksiyoncuları tarafından yüksek bedellerle satın alındığı bildirildi. Uzmanlaşmış portallardan alınan verilere göre, özellikle darphane ekipmanlarının kurulum aşamasında basılan hatalı seriler, bugün on binlerce Türk Lirası değerinde işlem görüyor.

1992 YILINDAKİ BASIM HATALARI DEĞERİNİ ARTIRDI

Ukrayna para sisteminin yeni kurulduğu 1992 yılında, basım makinelerindeki teknik aksaklıklar sebebiyle ortaya çıkan "hibrit" paralar en yüksek piyasa değerine sahip. Paranın ön yüzünde (avers) 1992 tarihi bulunmasına rağmen, kenar kısmında (gurt) farklı yılların yazması koleksiyon değerini belirliyor.

Öne çıkan değerler:

Kenarında 1995 yazan 1992 basımı 1 kuruş: Yaklaşık 33.500 TL (40.000 UAH).

Kenarında 1994 yazan 1992 basımı 1 kuruş: Yaklaşık 25.000 TL (30.000 UAH).

Düz kenarlı (tırtılsız) 1 kuruş: 10.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

3 NOKTA DETAYI

1995 yılında sınırlı sayıda (yaklaşık 52 bin adet) basılan 1 Grivnalar da nadirlik oranına göre fiyatlandırılıyor. Bu seride özellikle paranın kenarındaki gravür detayları belirleyici oluyor.

Üç noktalı kenar yapısı: Bu özellik taşıyan paralar 9.200 TL ile 13.500 TL arasında alıcı bulabiliyor.

Düz kenarlı seriler: Kondisyonuna göre 6.000 TL ile 7.500 TL bandında işlem görüyor.

Dar kenarlıklı (dar kant) varyasyonlar: 1.200 TL ile 2.400 TL arasında değerleniyor.

KOLEKSİYONCULAR KENAR YAZILARINA BAKIYOR

Bir paranın değerini belirleyen en önemli unsur kenar yazıları üzerindeki farklılıklar. Uzmanlar, paranın ön yüzündeki tarih ile kenarındaki tarihin uyuşmaması veya kenarın tamamen pürüzsüz olması durumunda bu parçaların "nadir eser" statüsüne girdiğini belirtti. Bu tür madeni paraların satışı genellikle uluslararası nümizmatik açık artırma platformları üzerinden gerçekleştiriliyor.