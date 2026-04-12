Nijerya havacılık sektörü, ülke hava sahasını denetleyen radar sistemlerinin miadını doldurması nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı. Nijerya Hava Sahası Yönetim Ajansı (NAMA), 2008-2010 yılları arasında kurulan ve 10 yıllık kullanım ömrünü çoktan tamamlayan TRACON radar sisteminin yedek parça bulunamadığı için çökme noktasına geldiği konusunda acil uyarıda bulundu.
Ajans Genel Müdürü Faruk Umar, sistemin küresel standartların gerisinde kaldığını ve birçok parçanın yedekleme olmaksızın çalıştığını belirterek, hava sahası gözetim yeteneğinin tamamen kaybedilme riski taşıdığını vurguladı.
Bütçe kısıtlamaları ve gelir yetersizliği nedeniyle modernizasyon çalışmalarının yapılamadığı ülkede, uçuş güvenliğinin tehlikeye girmesi ve uluslararası havacılık standartlarının karşılanamaması endişe yaratıyor.
Uzmanlar, acil önlem alınmadığı takdirde uçaklar arasındaki güvenli mesafenin korunmasının zorlaşacağı ve hava sahasındaki risklerin artacağı konusunda hükümeti uyarıyor.