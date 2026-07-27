Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletine bağlı Poonthura kıyılarında, kıyı erozyonunu önlemek amacıyla denizin altına yerleştirilen kumaş tüplerden (geotüp) oluşan sualtı dalgakıran projesi Mart 2026'da tamamlandı. Yapılan son resmi değerlendirmede, projenin uygulandığı bölgede kıyı şeridinin kararlı hale geldiği ve kum birikiminin (akresyon) sağlandığı bildirildi.

KUMLA DOLDURULMUŞ DEV YASTIKLARDAN OLUŞUYOR

Kerala Eyaleti Kıyı Alanı Geliştirme Kurumu tarafından, Ulusal Okyanus Teknolojisi Enstitüsü'nün teknik desteğiyle yürütülen proje yaklaşık 0,75 kilometrelik kıyı şeridini kapsıyor. Yaklaşık 2,1 milyon dolara mal olan sistem, geleneksel kaya dalgakıranlar yerine kıyıdan 80 ila 120 metre açıkta, 6 metre derinliğe yerleştirilen kumla doldurulmuş dev kumaş tüplerden oluşuyor. Dalgaların enerjisini azaltan bu yapı, bariyer ile kıyı arasında kumun birikmesini sağlayarak erozyonu yavaşlatıyor.

Şubat 2022'de onaylanan proje, hava koşulları ile gümrük ve tedarik sorunları nedeniyle gecikse de gerekli malzemelerin temin edilmesinin ardından Mart 2026'da tamamlandı.

Ulusal Kıyı Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre Hindistan ana kara kıyılarının yüzde 33,6'sı erozyon tehdidi altında bulunuyor. Balıkçılıkla geçinen Poonthura'da kıyı erozyonu konutlara, altyapıya ve tekne bağlama alanlarına zarar veriyor.