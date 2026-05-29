Küresel ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesiyle artan kıyı erozyonuna karşı, geleneksel beton bariyerlerin yerini "geotube" olarak bilinen devasa jeotekstil tüpler alıyor. 1980’lerin sonunda ABD’de başlayan uygulama, bugün Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada kıyı koruma stratejilerinin merkezine yerleşmiş durumda.

KIYI TAHRİBATINI AZALTIYOR

Geleneksel kıyı savunma yöntemlerinde kullanılan rigid (sert) beton duvarların aksine, jeotekstil tüpler dalga enerjisini doğrudan yansıtmak yerine emip dağıtarak çalışıyor. Yüksek mukavemetli polipropilen veya polyester kumaşlardan üretilen bu silindirik yapılar, kısmen geçirgen özellikleri sayesinde denizle etkileşime girerek kıyı hattındaki tahribatı azaltıyor.

DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ

Teknik raporlara göre, geotubeların tercih edilmesindeki en büyük etken maliyet avantajı. Beton blok veya kaya taşımacılığının imkansız ya da çok pahalı olduğu bölgelerde, bu tüpler doğrudan sahilden veya deniz yatağından alınan kum ve sedimentlerle doldurulabiliyor.

Teknik özellikleri şu şekilde: 150 - 180 metre aralığında, 4 - 5 metre genişliğinde, dolum sonrası 1,5 - 2 metre. Tekil geobag birimleri 5 m³’ten fazla hacme sahip olabiliyor.

YUMUŞAK MÜHENDİSLİK OLARAK SÖYLENİYOR

ABD Okyanus Ajansı (NOAA) gibi kuruluşlar, bu teknolojiyi "yaşayan kıyılar" (living shorelines) yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriyor. Bazı projelerde tüpler kumun altına gömülerek yapay kumullar oluşturulurken, bazılarında ise açıkta bırakılarak dalgakıran görevi görüyor. Bu yöntem, kıyı ekosistemini tamamen yapay bir duvara dönüştürmediği için "yumuşak mühendislik" olarak sınıflandırılıyor.

Bugün Almanya, İspanya, Avustralya, Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinde aktif olarak kullanılan jeotekstil sistemler, maritime (deniz) mühendisliğinde bir paradigma değişimini simgeliyor. Beton ve taşla yapılan sert savunma hattı, yerini doğayla uyumlu hareket edebilen esnek ve ekonomik bariyerlere bırakıyor.