Yaklaşık 5 hektarlık alana kurulan tesis için 11 milyar CFA frangının üzerinde (yaklaşık 19 milyon dolar) yatırım yapıldı. Devlet ve yerli özel sektörün ortak finansmanıyla hayata geçirilen rafinerinin ilk aşamada yılda 164 ton altın işleme kapasitesine sahip olduğu, ilerleyen dönemde bu rakamın 515 tona çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

YILDA 164 TON ALTIN İŞLEYEBİLECEK

RAFFINOR-BF’de endüstriyel ve küçük ölçekli madenlerden çıkarılan doré olarak bilinen yarı saf altın işlenecek. Tesiste eritme bölümü, analiz laboratuvarı, güvenli depolama alanları ve mücevher üretim birimi de bulunuyor. Rafine edilen altının yüzde 99,99'a varan saflığa ulaştırılması hedefleniyor.

Rafinerinin kapasitesi ülkenin mevcut üretiminin de üzerinde. Burkina Faso yönetiminin verilerine göre ülkede 2025 yılında yaklaşık 94 ton altın üretildi. Yeni tesisin ilk aşamadaki 164 tonluk kapasitesi sayesinde yalnızca mevcut üretimin tamamının ülke içinde işlenmesi değil, gelecekte bölgedeki diğer ülkelerden gelen altının da rafine edilmesi planlanıyor.

Tesisin yaklaşık 100 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlaması bekleniyor. Yetkililer rafinerinin aynı zamanda altın üretiminin izlenebilirliğini artırmasını, kaçak ticaretin önüne geçilmesini ve madencilikten elde edilen katma değerin daha büyük bölümünün ülke ekonomisinde kalmasını amaçlıyor.

HAM ALTIN YERİNE KATMA DEĞERİ ÜLKEDE TUTACAKLAR

Burkina Faso uzun yıllardır Batı Afrika'nın önemli altın üreticilerinden biri olmasına rağmen çıkarılan altının önemli bölümü ileri işlemler ve sertifikasyon için ülke dışına gönderiliyordu. Yeni rafineriyle birlikte hükümet, yalnızca madeni çıkaran değil, işleyen ve sertifikalandıran bir yapıya geçmeyi hedefliyor.

Traoré açılışta, ülkenin artık yalnızca ham madde çıkarıp dışarı gönderen bir modelle devam etmek istemediğini belirterek altın başta olmak üzere madenlerin mümkün olduğunca ülke içinde işlenmesini amaçladıklarını söyledi. Tesisin temeli 2023 yılında atılmış, yaklaşık üç yıllık sürecin ardından rafineri üretime hazır hale getirilmişti.

Burkina Faso'nun ham altının yurt içinde işlenmesine yönelmesi bölgede tek başına atılmış bir adım değil. Son dönemde Gana ve Gine altın ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirirken Mali de kendi rafineri projesini ilerletiyor. Burkina Faso ise RAFFINOR-BF'nin kapasitesini 515 tona çıkararak tesisi uzun vadede Batı Afrika'nın önemli altın işleme merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.