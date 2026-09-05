Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA), cuma günü öğleden sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde yer alan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) genel merkez binasını vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının doğrudan kurum başkanının ofisini hedef aldığını bildirdi.

Rusya'nın başkent Kiyev'e yönelik gündüz düzenlediği İHA saldırıları kapsamında gerçekleşen olayda, İHA Volodymyrska Caddesi üzerinde bulunan, Azize Sofya Katedrali'nin karşısındaki ve Altın Kapı bölgesine yakın konumdaki SBU merkez binasına isabet etti.

Görgü tanıkları, yerel saatle 15:30 sularında bir patlama sesi duyduklarını ve Altın Kapı çevresinden yoğun dumanlar yükseldiğini aktardı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise ilk olarak Shevchenkivskyi bölgesinde konut dışı bir binanın çatısına İHA düşmesi sonucu yangın çıktığını ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Saldırının, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin kente doğru ilerleyen çok sayıda İHA uyarısı yaptığı hava saldırısı alarmı sırasında meydana geldiği kaydedildi.

ZELENSKİ AÇIKLAMA YAPTI

Saldırının ardından açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Poklad ile görüştüm. Ne yazık ki bir Rus İHA'sı, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Kiyev'de Volodymyrska Caddesi üzerinde, Azize Sofya Katedrali'nin karşısında bulunan merkez binasını vurdu," ifadelerini kullandı.

İHA'nın doğrudan binadaki Güvenlik Servisi Başkanı'nın ofisini hedef aldığını vurgulayan Zelenski, acil durum ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz anlık bir bilgi paylaşılmadı.

Zelenski, X platformundan yaptığı paylaşımda ayrıca Poklad'a saldırıya karşılık verilmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, "Poklad'a, her şey hazır olduğunda Ruslara uygun, somut ve mümkün olan yerlerde bu saldırıyı mütekabilen yansıtan bir yanıt vermesi talimatını verdim. Ordumuz bu yanıtı destekleyecektir," dedi.

Rusya'nın son günlerde Kiev'e yönelik İHA saldırılarını belirgin şekilde artırdığı ve bu durumun başkentteki günlük yaşamı olumsuz etkilediği aktarıldı.