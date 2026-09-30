Hintli milyarder Anil Agarwal’ın yönetimindeki Vedanta Resources’a bağlı Konkola Copper Mines (KCM), Zambiya'da inşa edilecek Afrika'nın en büyük bakır atık geri kazanım tesisi için Çinli NERIN Engineering şirketiyle 498 milyon dolarlık anlaşmaya imzaladı.

Chingola kentinde hayata geçirilecek olan bu dev proje, Hint sermayesini Çin mühendislik ve teknolojisiyle buluşturuyor.

Islak liç teknolojisinin kullanılacağı yeni tesis, sıfırdan maden çıkarmak yerine geçmiş operasyonlardan kalan atıkları işleyerek yılda yaklaşık 70 bin ton bakırı ekonomiye kazandıracak.

Sözleşme kapsamında Çinli firma, tesisin mühendisliğinden ekipman tedarikine, inşaatından personel eğitimine kadar tüm süreci üstlenecek. Bu hamle, Vedanta'nın Zambiya hükümetiyle yaşadığı 5 yıllık hukuki anlaşmazlığı çözüp operasyonlarının kontrolünü yeniden ele geçirmesinin ardından başlattığı 1 milyar dolarlık canlandırma programının en kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

ZAMBİYA'NIN HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

Proje aynı zamanda, Afrika'nın en büyük ikinci bakır üreticisi olan Zambiya'nın ulusal bakır rekoltesini yıllık 3 milyon tona çıkarma hedefine de doğrudan katkı sağlayacak. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve yapay zeka veri merkezleri nedeniyle küresel bakır talebinin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşen bu ortaklık, Batılı ülkelerin Afrika madenciliğindeki Çin etkisini kırma çabalarına rağmen Pekin'in kıta üzerindeki stratejik ağırlığını koruduğunu bir kez daha gösteriyor.