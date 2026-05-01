Romanya, Karadeniz ve Tuna havzasındaki lojistik hakimiyetini pekiştirecek tarihi bir adıma imza atarak Moldova’nın denize açılan tek kapısı olan Giurgiulești Serbest Limanı’nı bünyesine kattı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından açılan ihale sürecinde en güçlü teklifi sunan Bükreş yönetimi, limanın işletmecisi olan ICS Danube Logistics şirketini yaklaşık 62 milyon dolarlık bir bedelle satın aldı.

Bu hamleyle Romanya, bölge ticaretinde kritik bir kavşak noktasını kontrol altına alırken, Karadeniz’in batı kıyısındaki lojistik liderliğini de perçinlemiş oldu.

MOLDOVA'NIN DIŞ TİCARETİNİN YÜZDE 70'İ BURADAN YAPILIYOR

Moldova’nın dış ticaretinin yüzde 70’inden fazlasına ev sahipliği yapan ve yıllık 2 milyon ton yük elleçleme kapasitesine sahip olan Giurgiulești Limanı, sadece ekonomik değil, jeopolitik bir merkez olarak da konumlandırılıyor.

Romanya hükümeti, petrol, tahıl ve dökme yük terminalleriyle donatılmış bu stratejik noktayı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinde ana lojistik üslerden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Planlar kapsamında, Romanya’nın Galați şehri ile liman arasında doğrudan bir otoyol bağlantısı kurulması ve Tuna Nehri üzerindeki komşu limanlarla entegre bir ulaşım koridoru oluşturulması öngörülüyor.

Bu satın alma aynı zamanda Moldova’nın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde hayati bir güvence olarak değerlendiriliyor. Romanya, limanın modernizasyonu ve kapasite artırımı için uzun vadeli yatırım taahhüdünde bulunurken, Moldova’nın tedarik zincirlerini daha güvenli bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.