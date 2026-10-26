Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında hasarlı bir tankerden denize yayılan petrol sızıntısının genişlediği bildirildi. Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu gözlem ağından 24 Ekim tarihinde alınan görüntüler, sızıntının son birkaç gün içinde yayılarak kuzeydeki Umm Al Quwain Emirliği kıyılarına kadar yaklaştığını ortaya koydu.

Uydudan elde edilen veriler, denizde ve kıyı şeridinde koyu renkli petrol tabakalarının ilerlediğini gösteriyor.

Kuzey emirliklerinde bulunan yetkililer, yayılan sızıntıya karşı kıyı bölgelerine erişimi sınırlandırma kararı aldı.

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Umm Al Quwain şehri çevresindeki tüm plajların ve kıyı alanlarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Komşu Sharjah emirliğindeki yetkililer ise tedbir amacıyla Al Hamriyah Plajı'na erişimi durdurdu.

Sahilleri ve lüks tatil merkezleriyle bilinen Ras Al Khaimah'ta ise cumartesi günü yapılan açıklamada, emirlikteki tüm plajların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.