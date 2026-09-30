Bu atamayla birlikte 50 yaşındaki avukat Mansouri, Fas tarihinin ilk kadın başbakanı olurken, Tunus eski Başbakanı Najla Buden'in ardından Arap dünyasında bu göreve gelen ikinci kadın unvanını kazandı.

SANDIKTAN BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, merkezci Özgünlük ve Modernlik Partisi’nin (PAM) sandıktan birinci çıktığı parlamento seçimlerinden dört gün sonra Mansouri’ye hükümeti kurma görevinin verildiği bildirildi.

Geçen haftaki seçimlerde, PAM kurulduğundan bu yana ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıktı. Sebte’de yaşanan göç krizi ile gençlerin öncülüğündeki protestoların ardından gerçekleşen kritik oylamada parti, 1 milyon seçmenin desteğini aldı.

2011 yılındaki Arap Baharı protestoları sonrası anayasada yapılan değişiklikle birlikte Fas Kralı, başbakanı parlamentoda en fazla sandalyeyi kazanan parti içerisinden atamakla yükümlü kılınıyor.

İKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞBAKANLIĞI YAPTI

Eski Marakeş Paşası Abderrahman el-Mansouri’nin kızı olan ve Fransa’daki Montpellier Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan Mansouri, siyasi kariyeri boyunca iki dönem Marakeş Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği yaptı. 2008 yılında kurulan PAM'ın ilk üyelerinden biri olan tecrübeli siyasetçi, son dönemde Marakeş’teki arazi işlemlerine ilişkin ortaya atılan çıkar çatışması iddialarını karalama kampanyası olarak nitelendirip reddederek yasal süreç başlattı.

Mansouri liderliğindeki yeni hükümeti, ülkede tek bir partinin tek başına iktidar olmasına imkan vermeyen seçim sistemi nedeniyle zorlu bir koalisyon süreci bekliyor. PAM yönetimi tüm partilerle iş birliğine açık olduğunu ifade etse de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Demokratik Sol Federasyonu muhalefette kalacaklarını açıkladı. Kurulacak yeni kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele, istihdam yaratma, ücret artışları ve 2030 FIFA Dünya Kupası'na yönelik milyarlarca dolarlık dev yatırımların yönetimi yer alıyor.