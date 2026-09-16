Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı 58 yaşındaki Hashim Thaci, Lahey’de Çarşamba günü görülen duruşmada, 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 1990'lardaki bağımsızlık savaşı sırasında işlenen savaş suçlarından suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üç yıl süren yargılama sürecinin ardından verilen kararda Thaci; cinayet, yasa dışı tutuklama, işkence ve kötü muamele suçlarından mahkum edildi. Eski lider hakkında yöneltilen diğer bazı iddialar ise kanıtlanamadı.

'KOSOVA'NIN KAHRAMANI'

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (KLA) kurucularından ve komutanlarından biri olan Thaci, Kosova'da bir kahraman olarak görülüyor.

Yaklaşık 100 kişinin öldürülmesi ve zorla kaybetme de dâhil olmak üzere çeşitli eylemlerle suçlanan Thaci, benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan diğer üç eski KLA komutanı ile birlikte yargılandı.

1990'ların başında Sırbistan'ın bir eyaleti konumundaki bölgede etnik Arnavutlar tarafından kurulan militan bir grup olan KLA'nın, savaş sırasında bölgedeki etnik Sırp azınlığa yönelik saldırılar gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Thaci, Kosova'nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle ülkenin ilk başbakanı olmuş, daha sonra cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş ve Lahey'deki suçlamalarla yüzleşmek amacıyla 2020 yılında görevinden istifa etmişti.

Mahkeme kararının açıklandığı anlarda binlerce kişi duruşmayı Kosova genelinde kurulan dev ekranlardan takip etti.

Kararın duyurulmasının ardından başkent Priştine'de kaydedilen fotoğraf ve görüntülerde, kararı öğrenen vatandaşların gözyaşlarına boğulduğu anlar yer aldı.