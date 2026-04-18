Rusya’da gerçekleştirilen kapsamlı bir kamuoyu araştırması, halkın Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan güveninin ve yönetimden duyduğu memnuniyetin yüksek seviyelerini koruduğunu ortaya koydu.

Rus Kamuoyu Araştırma Vakfı (FOM) tarafından yayımlanan güncel anket verilerine göre, Rus vatandaşlarının yüzde 74’ü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan güvendiğini beyan etti.

Ülke genelindeki siyasi iklimi mercek altına alan çalışma, halkın devletin zirvesindeki isme olan desteğinin sürdüğünü kanıtladı.

PUTİN'E TAM NOT VERDİLER

Ankette dikkat çeken en önemli detaylardan biri, Putin’in kişisel güven oranının yanı sıra görev icrasına yönelik toplumsal memnuniyetin yüzde 76 seviyesine ulaşması oldu.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Putin’in izlediği politikalara ve başkanlık performansına tam not verdi. Öte yandan, yürütme organı olan Rus hükümetinin genel performansına bakıldığında, halkın yarısının kabine çalışmalarından memnun olduğu görülüyor.

Katılımcıların yüzde 50’si hükümetin icraatlarını olumlu değerlendirirken, bu oran başkanlık makamına duyulan güvenin hükümet performansından daha yüksek bir tabana yayıldığını gösterdi.

PUTİN ULUSLARARASI ARENADA ELEŞTİRİLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetim tarzı, uluslararası arenada ve muhalif çevrelerde demokratik standartlardan uzaklaştığı gerekçesiyle yoğun eleştirilerin odağında yer alıyor.

Eleştirilerin temelini, güçler ayrılığı ilkesinin zayıflaması ve tüm stratejik karar mekanizmalarının Kremlin kontrolündeki "güç dikeyinde" toplanması oluşturuyor.

Avrupa'da siyasal bilim uzmanları Rusya'da yargı bağımsızlığının zedelendiği ve hukukun siyasi bir araç olarak kullanıldığı savunurken, bu durumun demokratik denetimi ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.