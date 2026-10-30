Kabine toplantısında Londra yönetimine sert tepki gösteren Rodríguez, İngiliz yetkilileri Venezuela halkına ait varlıklara haksız şekilde el koymakla suçlayarak, altınların geri alınması için Dışişleri Bakanlığı ile Başsavcılığa resmi yasal ve diplomatik süreçleri başlatma talimatı verdi.

"Artık bahaneler son bulmalı, bu altın İngiltere Merkez Bankası'nın değil, Venezuela halkının öz malıdır" ifadelerini kullanan geçici lider, rezervlerin gasp edilmesine göz yummayacaklarını vurguladı.

KRİZ 2018'E DAYANIYOR

Krizin kökeni, İngiltere'nin Nicolás Maduro'nun 2018'deki tartışmalı seçim zaferini tanımamasına ve dönemin muhalefet lideri Juan Guaidó'nun Londra'ya yaptığı çağrılara dayanıyor.

Londra yönetimi siyasi meşruiyet tartışmalarını gerekçe göstererek Caracas'ın altınlara erişimini 2019'dan bu yana engelliyordu.

Ancak Maduro'nun ABD askeri operasyonuyla görevden alınmasının ardından ülkede kurulan geçici yönetim ile muhalefet kanadı, 24 Haziran'da meydana gelen yıkıcı iki depremin yaralarını sarmak amacıyla bu kaynakların ülkeye getirilmesi konusunda ortak uzlaşıya vardı.

İki ülke arasında yıllar sonra yeniden büyükelçi atama hazırlıklarının yapıldığı ve diplomatik buzların erimeye başladığı bir dönemde gelen bu resmi talep, Londra'nın atacağı adımı uluslararası kamuoyunun ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.