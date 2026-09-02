İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülkenin demografik geleceğine ilişkin endişe verici yeni projeksiyonlarını açıkladı. Kurumun 2080 yılına kadar uzanan verilerine göre, 2025 yılı başında 58,9 milyon olan İtalya'nın yerleşik nüfusu, derinleşen doğum krizi ve yaşlanma nedeniyle 2050 yılına kadar yaklaşık 4 milyon azalarak 55 milyona gerileyecek. Demografik gerilemenin devam etmesi halinde ülke nüfusunun 2080 yılında 45,8 milyona kadar düşeceği tahmin ediliyor.

ISTAT, hızla artan yaşlı nüfus oranının ülkenin ekonomik dengelerini ve sosyal refah sisteminin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde zora sokacağı uyarısında bulundu.

TARİHİ DİPLERİ GÖRDÜLER

Ülkede 2008 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş gösteren doğum sayıları, tarihi dip seviyelere gerilemiş durumda. Geçtiğimiz yıl kaydedilen yaklaşık 355 binlik doğum sayısı, İtalya'nın birliğini sağladığı 1861 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Başbakan Giorgia Meloni’nin 2022 yılında göreve geldiğinde doğum oranlarını artırmayı öncelikli hedef ilan etmesine rağmen atılan adımlar kısıtlı kalırken, ISTAT yıllık doğum sayısının 2030’a kadar yatay seyrettikten sonra 2050’de 335 bine düşeceğini öngörüyor.

Diğer yandan, İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan kuşağın ileri yaşlara ulaşmasıyla ölüm oranlarının yükselişi sürüyor. Geçen yıl 652 bin olarak gerçekleşen ölüm sayısının, 2058 yılında zirve noktasına ulaşarak 869 bine tırmanması bekleniyor.

Nüfus yapısındaki bu radikal değişim, doğrudan çalışma çağındaki iş gücü havuzunu da daraltıyor. Verilere göre, 65 yaş ve üzeri İtalyanların toplam nüfustaki payının 2025'teki yüzde 24,7 seviyesinden 2050 yılında yüzde 34,5'e fırlayacağı hesaplanıyor. Buna karşılık, 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfusun oranının ise yüzde 63,4'ten yüzde 55,3'e gerileyeceği tahmin ediliyor. ISTAT, daralan iş gücü ile hızla artan emekli sayısının ekonomi ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı yaratacağını vurguluyor.

Öte yandan yaşanan bu demografik çöküş ülke genelinde homojen bir dağılım göstermiyor. Ekonomik açıdan daha kırılgan olan güney bölgelerinin krizi çok daha sert hissetmesi bekleniyor. Güney İtalya nüfusunun 2025'teki 19,7 milyon seviyesinden 2050'de 16,7 milyona düşeceği öngörülürken, sanayileşmiş orta ve kuzey bölgelerdeki nüfus kaybının daha sınırlı kalacağı ifade ediliyor.