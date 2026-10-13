Japonya yönetimi, sosyal hayatın kısıtlanmasıyla büyüyen yalnızlık krizi ve nüfusun azalmasına karşı düğmeye bastı. Başbakan Yoshihide Suga’nın talimatıyla kabinede yeni bir görev alanı oluşturularak Tetsushi Sakamoto resmen "Yalnızlık Bakanı" olarak atandı.

KADINLAR ARASINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 70'E DAYANDI

Atama kararının arkasında yatan en ürkütücü etken ise kısa süre içinde kaydedilen acı bilanço oldu. Başbakan Suga, sadece tek bir ayda 880 kadının yaşamına son verdiğini belirterek, kadınlar arasındaki intihar oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttığı duyurdu.

YALNIZLIKTAN KORUMASIZ ÇOCUKLARA GENİŞ YETKİ

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Yalnızlık Bakanı Tetsushi Sakamoto, ana hedefinin toplumsal tecritti engellemek ve insanlar arasındaki bağları yeniden güçlendirmek olduğunu açıkladı. Ayrıca sosyal yalnızlıkla mücadelenin yanı sıra yoksul çocukların sorunları, düşen doğum oranları ve bölgesel ekonomilerin kalkınması için de diğer bakanlıklarla koordineli kapsamlı bir strateji yürütecek.

BAKANLIĞIN EN ÖNCELİKLİ GÖREVİ AÇIKLANDI

Sosyal izolasyonun derinleştiği ülkede salgın verileri de kaygı uyandırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 1076 yeni vakayla toplam vaka sayısının 430 bin 165'e ulaştığı ülkede, virüse bağlı can kaybı da 7 bin 759'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören yüzlerce hastanın yanı sıra, salgının getirdiği psikolojik ve sosyal krizle mücadele etmek yeni kurulan bu bakanlığın en öncelikli görevi olacak.