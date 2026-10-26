Savaşın yıpratıcı etkileri, derinleşen ekonomik kriz ve durmaksızın devam eden dış göç dalgası nedeniyle Ukrayna'da demografik çöküş hız kesmeden sürüyor. Ukrayna Demografi Enstitüsü Müdürü Ella Libanova'nın paylaştığı son verilere göre, 2026 yılı ortası itibarıyla ülke nüfusu hızla eriyerek 28,5 milyon seviyesine kadar geriledi.

Yalnızca son dönemde yaklaşık 500 bin kişilik bir demografik kayıp yaşandığına dikkat çeken Libanova, bu düşüşün en büyük etkeninin sınır ötesine yönelen kitlesel göç olduğunu vurguladı.

Cephedeki çatışmalar, sert ekonomik koşullar ve geleceğe dair belirsizlikler ülkedeki insan gücünü eritirken, uzmanlar nüfusun geleceğine dair çok daha karamsar senaryoları da gündeme getiriyor.

Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuşç ile İngiliz New Statesman dergisine konuşan analistlerin ülke nüfusunun fiilen 20 milyon bandına kadar gerilemiş olabileceğini öne sürmesi, tablonun vahametini ve kurumlar arasındaki derin veri uçurumunu gözler önüne seriyor.

Devam eden savaş şartları nedeniyle kapsamlı bir nüfus sayımının yapılamaması, Ukrayna'nın gerçek insan varlığına ilişkin tahminleri tartışmalı kılmaya devam ediyor.