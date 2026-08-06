Pakistan Silahlı Kuvvetleri, askeri ve idari personelinin resmi yazışma ile iletişim süreçlerinde Meta bünyesindeki WhatsApp uygulamasını kullanmasını yasakladı. Yerel basında yer alan bilgilere göre ordu mensuplarının, iletişim süreçlerini Çinli teknoloji firması Tencent tarafından geliştirilen WeChat platformu üzerinden yürütmesi istendi.

Söz konusu radikal kararın arkasında Batı merkezli dijital platformlara yönelik artan siber güvenlik endişeleri, dinlenme riski ve hassas askeri görüşmelerin dış müdahalelere açık olması yatıyor. Alınan önlemle birlikte askeri haberleşmenin güvenli bir altyapıya kavuşturulması hedefleniyor.

SİBER GÜVENLİK VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Karar henüz Pakistan ordusunun resmi yayın organı Hizmetlerarası Halkla İlişkiler birimi tarafından kamuoyuna resmen duyurulmamış olsa da uygulama kurum içi resmi bir direktife dayanıyor. Uluslararası güvenlik uzmanları ve stratejik analiz raporları, WeChat platformuna geçiş hamlesini İslamabad yönetiminin askeri dijital altyapısını doğrudan Pekin ile entegre etme adımı şeklinde yorumluyor.

İki ülke arasında günden güne derinleşen stratejik ortaklık, savaş uçağı ve fırkateyn gibi ağır askeri teçhizat tedarikinin ötesine geçmiş durumda. Dijital haberleşme hamlesiyle birlikte ortak siber kabiliyetlerin geliştirilmesi, birleştirilmiş iletişim protokollerinin oluşturulması ve ortak askeri tatbikatlarda koordinasyonun kolaylaştırılması amaçlanıyor.

HİNDİSTAN İLE ZIT GÜVENLİK STRATEJİSİ

Pakistan ordusunun attığı bu adım, bölgedeki tarihi rakibi Hindistan'ın izlediği güvenlik politikalarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Yeni Delhi yönetimi 2020 yılında Ulusal Bilgi Teknolojileri Yasası kapsamında ulusal güvenlik tehditlerini ve izinsiz veri transferlerini gerekçe göstererek WeChat dahil çok sayıda Çin menşeili uygulamayı ülke genelinde kalıcı olarak yasaklamıştı.

Çinli teknoloji devi Tencent'in geliştirdiği WeChat ve platformun Çin içi sürümü olan Weixin, dünya genelinde aylık yaklaşık 1,43 milyar aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin aldığı bu geçiş kararı, küresel güç dengeleri ile jeopolitik ittifakların artık dijital haberleşme kanallarına da doğrudan yansıdığını gösteriyor.