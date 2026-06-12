Avrupa'nın enerji dönüşümüne katkı sağlaması hedeflenen yeni projede, yerin altına inşa edilecek devasa bir enerji depolama sistemi dikkat çekiyor. İsviçre'de yaklaşık iki futbol sahasından daha geniş bir alanı kaplayan ve 27 metre derinliğe ulaşan tesis, elektrik şebekesindeki ani dalgalanmaları dengeleyerek adeta bir "enerji tamponu" görevi üstlenecek.

Projede, geleneksel lityum-iyon pillerden farklı olarak sıvı elektrolitler kullanan Redox-Flow batarya teknolojisi tercih ediliyor. Planlanan sistemin 1,2 gigavatlık güç çıkışı ve 2,1 gigavatsaatlik depolama kapasitesiyle çalışması öngörülüyor. Bu kapasite, anlık güç üretimi açısından İsviçre'deki Leibstadt Nükleer Santrali ile kıyaslanabilecek seviyede bir performans sunmayı amaçlıyor.

SADECE BATARYA DEĞİL

Tesis, yalnızca enerji depolama merkezi olarak tasarlanmadı. Aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli yapay zekâ veri merkezleri, araştırma laboratuvarları ve teknoloji şirketlerine yönelik ofis alanları da yer alacak. Böylece enerji depolama, veri işleme ve teknolojik araştırmalar tek bir merkezde buluşacak.

ATIK ISI BÖLGESEL ISITMADA KULLANILACAK

Yapay zekâ veri merkezlerinin çalışması sırasında ortaya çıkan atık ısı da değerlendirilecek. Kurulacak bölgesel ısıtma ağı sayesinde bu enerji, Laufenburg ve çevresindeki yerleşim bölgelerine aktarılacak. Böylece fosil yakıt kullanımının azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor. Projenin 30 yıllık işletme süresinde yaklaşık 82 bin 700 ton karbondioksit salımının engellenebileceği belirtiliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN DENGELEYİCİ GÜÇ

2,1 GWh enerji depolama kapasitesi ve 1,2 GW çıkış gücüyle planlanan sistem, güneş ve rüzgâr santrallerinden gelen fazla elektriği depolayacak. Elektrik talebinin arttığı dönemlerde ise depolanan enerji yeniden şebekeye aktarılacak. Bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken üretim yapısından kaynaklanan dengesizliklerin azaltılması ve Avrupa elektrik şebekesinin daha kararlı çalışması amaçlanıyor.

İNŞAATIN 2029'A KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Projede çalışmaların aşamalı şekilde ilerlemesi ve tesisin tüm bölümlerinin 2029 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Yetkililer, merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte Avrupa'nın enerji altyapısına önemli katkılar sunacağını değerlendiriyor.

STRATEJİK KONUM: NEDEN LAUFENBURG?

Projenin Laufenburg'da hayata geçirilmesi tesadüf değil. Bölge, uzun yıllardır Avrupa'nın en önemli enerji bağlantı noktalarından biri olarak kabul ediliyor. İsviçre, Almanya ve Fransa'nın elektrik iletim ağlarının buluştuğu "Star of Laufenburg" olarak bilinen merkez, kıtanın enerji akışında kritik rol oynuyor.