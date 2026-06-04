Hindistan’ın Auroville kentinde yer alan ve sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken Matrimandir’in altın küre yapısı, teknik detayları ve mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor. Yapılan resmi açıklamalara ve teknik dokümantasyona göre, devasa kürenin dış kaplamasında 1.415 adet özel üretim altın disk kullanıldı.

ALTIN VARAKLI FARKLI DİSKLER KULLANILDI

Auroville topluluğunun kurumsal internet sitesinden aktarılan teknik verilere göre, Matrimandir’in dış yüzeyi tek bir tip malzemeyle kaplanmadı. Paslanmaz çelik parçalar üzerine altın varak uygulanarak üretilen disk yapısı, kendi içinde iki farklı form ve boyuta ayrılıyor. Projede 954 adet küçük dışbükey disk, 461 adet büyük içbükey disk yer alıyor.

Uzmanlar, iki farklı geometrik formun kullanılmasının, gün boyunca değişen güneş ışığı açılarında yüzeyde farklı ışık kırılmaları, gölgeler ve derinlik varyasyonları oluşturduğunu belirtti.

GÜNEŞ IŞIĞINI MERKEZE KANALİZE EDİYOR

Yapının tek ayırt edici özelliği dış cephe kaplaması değil. Matrimandir, doğal güneş ışığını doğrudan binanın sessiz iç merkezine yönlendirecek şekilde tasarlanmış bir optik aydınlatma sistemine sahip. Bu sistem sayesinde yapay aydınlatma kaynaklarına gerek duyulmadan, güneş ışınları kontrollü bir şekilde doğrudan iç merkeze aktarılıyor.

İNŞAAT SÜRECİ UZUN SÜRDÜ

Mühendislik boyutundaki aşamalar, hassas montaj süreçleri ve manuel işçilik gereksinimleri nedeniyle yapının inşası uzun bir zamana yayıldı. Matrimandir’in dış cephesini oluşturan 1.415 adet altın diskin montaj aşaması 2007 yılında tamamlanırken, binanın genel inşaat süreci 2008 yılında bütünüyle sona erdi.