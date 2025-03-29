Ankara’da Çankaya Belediyesi’ne Market Başkent mağazasında Ramazan ayına özel kıyma ve yemeklik haşlamalık et 419 TL, eko kuşbaşı ve dana sucuk 499 TL’den satıldı.

KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası üyeleri ise et kuyruğunda bekleyen vatandaşların yanında “Emeğimiz haklarımız geleceğimiz ve demokrasi için ayaktayız” pankartı açtı.

Eylemde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü gibi temel değerler bizzat ülkeyi yönetenler tarafından yıllardır yok sayılıyor. Mevcut iktidar ülkeyi karanlığa sürüklüyor. Ülkeyi yönetme kudretini gittikçe kaybeden, ekonomiyi çıkmaza sürükleyen bir iktidar var. Bunun için 16 milyonluk bir şehrin Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın 35 yıl önce aldığı diploması Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek için hukuksuz bir şekilde iptal ediliyor. Gizli tanıkların “Görmedim, şahit olmadım ama öyle dediklerini duydum” gibi garabet ifadeleri ile tutuklanıyor. Ülke öyle bir hale getirildi ki, sokak röportajına katılan yurttaşlar hatta falcılar dahi cezaevine konuluyor, ülke ekonomisi de alt üst oluyor. En temel haklarımızı yok sayan, emeğe kölelik dayatan bu düzeni kabul etmiyoruz.”