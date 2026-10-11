Küresel iklim krizinin en yıkıcı etkilerinden biri olarak gösterilen buzulların erimesi, Çin'in finans ve ticaret merkezlerini doğrudan tehdit etmeye başladı. Uluslararası bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalar, Antarktika'daki buz tabakalarının erimesiyle yükselen deniz seviyelerinin, Çin'in zengin kıyı kentlerinde küresel ortalamanın yüzde 15 ila 20 üzerinde seyredeceğini ortaya koyuyor.

Şanghay ve Hong Kong gibi Asya ekonomisinin kalbinin attığı dev metropollerin geleceğini riske atan bu durum, devasa ekonomik kayıpların ve kitlesel göç risklerinin kapıda olduğuna işaret ediyor.

OKYANUS SULARI YENİDEN DAĞILACAK

Tehlikenin boyutunu artıran en kritik unsur ise Antarktika buz kütlesindeki erimenin yarattığı yerçekimi değişimleri. Bilim insanlarına göre devasa buz kütlelerinin küçülmesi, okyanus sularının küresel ölçekte yeniden dağılmasına neden olarak suları doğrudan Çin'in yoğun nüfuslu kıyı şeritlerine doğru itiyor.

Bu durum, zaten deniz seviyesine yakın bir coğrafyada yer alan ve milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarına ev sahipliği yapan sanayi ve finans merkezlerini eşi benzeri görülmemiş bir su baskını riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

ERİME KAÇINILMAZ BİR NOKTAYA ULAŞTI

Araştırmanın başyazarı, Hong Kong Şehir Üniversitesi Enerji ve Çevre Okulu Öğretim Üyesi Dr. Lin Yucheng, durumun ciddiyetini karamsar verilerle gözler önüne seriyor. Dünyanın küresel ısınmayı Paris Anlaşması'nın en iddialı hedefi olan 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmayı başarsa dahi Antarktika'nın bu yüzyıl içinde kütle kaybetme olasılığının yüzde 92 olduğunu vurgulayan Yucheng, erimenin kaçınılmaz bir noktaya ulaştığını belirtiyor.

Çin ekonomisinin dinamosu konumundaki bu zengin kıyı kentlerinin önümüzdeki dönemde sular altında kalmaması için radikal savunma hatları kurması gerektiği ifade ediliyor.