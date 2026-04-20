Dernek Başkanı Moses Onyah liderliğindeki grup, hükümete fiyatları indirmesi için 3 haftalık süre tanıdı. Aksi takdirde, ülke tarihinin en "kalabalık" protestolarından birini düzenlemekle tehdit ediyorlar.

Gana hükümeti, para biriminin güçlenmesiyle birlikte ulaşım ve temel gıda maddelerinde fiyat indirimine gitmişti, ancak Moses Onyah, bu politikanın "tutarsız" olduğunu savunuyor.

Onyah yaptığı açıklamada, "Ulaşım ve gıda fiyatları düştü ama alkolde tık yok. Cumhurbaşkanı ve Ticaret Bakanı'na bu sorunu çözmeleri için 21 gün veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek, alkolün de diğer emtialar gibi piyasa koşullarına göre fiyatlandırılmasını istiyor.

Sosyal medyada bir milyondan fazla görüntüleme alan ültimatom, beraberinde bazı tartışmalı rakamları da getirdi.

Dernek, yaklaşık 16 milyon üyeye sahip olduğunu iddia ediyor. Bu, Gana nüfusunun neredeyse yarısı anlamına geliyor.

Uzmanlar bu rakamın büyük bir mübalağa olduğunu belirtse de, sosyal medyadaki "viral şöhret" grubun sesini tüm dünyaya duyurmasına yetti.

Kitlesel gösteri düzenleyecekler

Gana Sedisi'nin ABD Doları karşısındaki yükselişi, ülkede genel bir fiyat ayarlaması beklentisi yarattı. Eğer 3 haftalık süre içinde indirim gelmezse, derneğin milyonlarca üyesini sokaklara dökerek "kitlesel bir gösteri" düzenleyeceği bildiriliyor.

Dernek başkanı Onyah, sadece talepleriyle değil, resmi yazışmalarındaki "sıra dışı" imzası ve üslubuyla da yerel basının ve sosyal medyanın odak noktası haline geldi.

Gana Sarhoşlar Derneği'nin çıkışı ilk bakışta bir mizah unsuru gibi görünse de, aslında halkın hayat pahalılığına ve hükümetin ekonomik politikalarına karşı duyduğu tepkinin bir yansıması. "Daha ucuz alkol" talebi, sosyal medya çağında geniş kitlelerin dikkatini çekmek için kullanılan etkili bir araç haline gelmiş durumda. 3 hafta sonra Gana sokaklarının ne kadar "hareketli" olacağını ise zaman gösterecek.