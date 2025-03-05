Yunanistan parlamentosu, 2023’te meydana gelen, 57 kişinin yaşamını yitirdiği ve tarihine kazınan tren kazasının ardından yetkililerin süreci nasıl yönettiğini araştırmak üzere bir komite kurulmasına karar verdi.

Oylama, hükümetin olayın araştırılmasında yetersiz bulan protestocuların ülke çapında düzenlediği gösterilerin ardından gerçekleşti.

Kazanın ikinci yıl dönümünde on binlerce kişi sokaklara çıkarak 57 kişinin ölümüne neden olan facianın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Parlamento önünde yeni protestolar planlanırken, muhalefet partilerinin hükümete yönelik bir güvensizlik oylaması sunması bekleniyor.

300 sandalyeli mecliste 277 milletvekili, ana muhalefetin önerdiği soruşturma komitesinin kurulması yönünde oy kullandı. O dönemde devlet bakanı olan ve şu an Sivil Koruma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Christos Triantopoulos, parlamentonun yürütmekte olduğu soruşturmayı desteklemek amacıyla görevinden istifa etti.

Parlamento, bakanın görevini kötüye kullandığı iddialarını araştıracak. Triantopoulos, suçlamaları reddettiğini açıkladı. Yargı makamları tarafından yürütülen adli soruşturma ise devam ediyor.

MAĞDUR AİLELER HESAP SORUYOR

Tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler, hükümeti siyasi sorumluluğun araştırılması konusunda isteksiz davranmakla suçluyor.

2023 seçimlerinde tekrar iktidara gelen merkez sağ hükümetin, parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurmasına rağmen böyle bir komite kurmaya karşı çıktığını belirtiyorlar.

Aileler, yetkililerin kazadan kısa bir süre sonra olay yerine çakıl döşeyerek delilleri örtbas etmeye çalıştığını iddia ediyor. Kazadan sonra bölgeye giden Triantopoulos, bu suçlamaların temelsiz olduğunu savundu.

Bağımsız bir denetim organı olan Yunanistan Hava ve Demiryolu Kazalarını Araştırma Kurumu, kazadan aylar sonra kuruldu.

Kurumun demiryolu bölüm başkanı Christos Papadimitriou, geçen hafta Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, olay yerindeki önemli delillerin kaybolmasının nedenlerinden birinin yetkililerin deneyimsizliği ve ihmali olabileceğini söyledi.

Kazanın ardından sürecin kötü yönetildiği yönündeki eleştiriler, hükümet üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.