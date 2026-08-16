Avrupa genelinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar ve kuraklık, nehir sularını çekerek enerji altyapısını tehdit etmeye devam ediyor. Macaristan, ülkenin tek nükleer santralı olan Paks'ın soğutma suyunu sağlayan Tuna Nehri'ndeki kritik su seviyesi düşüşüne karşı olağanüstü önlemlere başvurdu.

Tesisin tamamen kapanmasını engellemek amacıyla nehre iki adet mavna batırılarak nehir yatağında yapay bir bariyer oluşturuldu.

Bloomberg'in haberine göre, nehrin akışını yavaşlatıp santralin pompa istasyonundaki su seviyesini yükseltmeyi hedefleyen çalışmalarda ilk sonuçlar alınmaya başlandı. Pompa istasyonundaki su seviyesinin bir santimetre yükseldiği bildirilirken, nehir tabanındaki bariyeri güçlendirmek adına 24 saat içinde bölgeye yaklaşık 5 bin ton kayanın ulaştırılması planlanıyor.

SANTRAL DEVRE DIŞI KALABİLİR

Macaristan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Paks nükleer santrali, kuraklık nedeniyle reaktör soğutmasında yaşanan aksaklıklar sonucu kapasitesini ciddi oranda düşürdü. Normal şartlarda 2 bin megavat kapasiteyle çalışan santral, şu anda yalnızca 485 megavat elektrik üretebiliyor. Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmeye devam etmesi durumunda faal haldeki türbinlerden birinin daha kapatılması ve ardından santralin tamamen devre dışı kalması riski bulunuyor.

Tesisin tamamen kapanması halinde Macaristan'ın dışarıdan elektrik ithal etme zorunluluğu doğacak ve enerji arz kısıtlamaları yüzünden oluşacak ticari kayıplar hariç, tesisin otonom modda aylık bakımı ülkeye en az 50 milyar forinte (yaklaşık 159 milyon dolar) mal olacak.