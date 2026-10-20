İsveç hükümeti, 3 Eylül 1967 sabahı saat 05.00'te yürürlüğe koyduğu "Dagen H" (H Günü) operasyonuyla ülke çapındaki tüm kara yolu trafiğinin akış yönünü soldan sağa çevirdi. Kararın uygulanmaya başladığı ilk dakikalarda yollara çıkan binlerce sürücünün aynı anda karşı şeritlere yönelmesiyle başkent başta olmak üzere tüm şehirlerde ulaşım tamamen kilitlendi.

BU RADİKAL KARARIN ALINMASINA NE SEBEP OLDU?

1967 yılına kadar kara yolu ulaşımının sol şeritten aktığı İsveç'te, sınır komşuları olan ülkelerde trafiğin sağ şeritten işlemesi sınır geçişlerinde kronikleşen bir kaosa neden oluyordu. Ülkeye giriş ve çıkış yapan yabancı plakalı araçların sınırlarda aniden yön değiştirmek zorunda kalması, kaza oranlarını artırdığı gibi sınır ticaretini ve lojistik akışını da ciddi biçimde aksatıyordu.

Sınır kapılarında yaşanan yoğun karmaşayı kalıcı olarak çözmek ve kıta Avrupası standartlarına uyum sağlamak isteyen parlamento, kapsamlı bir geçiş planı hazırladı. Yıllar süren hazırlık sürecinin ardından kara yollarındaki tüm yön tabelaları, sinyalizasyonlar ve otobüs durakları sağ şerit düzenine uygun hale getirilerek nihai dönüşüm günü ilan edildi.

3 EYLÜL SABAHI YOLLARDA NELER YAŞANDI?

Belirlenen resmi takvim doğrultusunda, 3 Eylül 1967 Pazar günü sabah saat tam 05.00'te seyir halindeki tüm sürücülere araçlarını durdurup dikkatli şekilde yolun sağ tarafına geçmeleri talimatı verildi. Ancak yeni şerit düzenine ayak uydurmakta zorlanan on binlerce sürücünün kavşaklarda aynı anda manevra yapması, ana arterlerde devasa bir kargaşa başlattı.

Karşı yönlerden gelen otomobillerin, belediye otobüslerinin ve bisikletlilerin yüz yüze gelerek durduğu anlar şehir merkezlerinde tarihi boyutlarda bir izdiham yarattı. O sabah yollarda kaydedilen çarpıcı görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırırken, saatler süren kitlesel kilitlenmenin ardından sürücülerin yeni düzene kademeli uyumuyla trafik normale döndürüldü.