Danimarka’nın Kuzey Jutland bölgesindeki Rold kasabası yakınlarında, bir vatandaşın orman yolu kenarında parıldayan parçalar fark etmesi üzerine yaklaşık 1000 yıllık Viking dönemine ait büyük bir altın hazinesi gün yüzüne çıkarıldı. Toplam ağırlığı 762,5 gram olan 6 adet masif altın bilezikten oluşan set, Danimarka tarihinde bugüne kadar kaydedilen en büyük üçüncü Viking altın buluntusu olarak kayıtlara geçti.

6 TANE BİLEZİK BULUNDU

Arkeoloji portalı Heritage Daily ve Arkeonews'ün aktardığı bilgilere göre olay, bir yerel sakinin yürüyüş yaparken toprak yüzeyinde kısmen açığa çıkmış iki ağır altın halka görmesiyle başladı. Vatandaşın bulduğu parçaları kendine saklamayıp 22 Nisan'da Kuzey Jutland Müzeleri (Nordjyske Museer) Arkeoloji Departmanı’na teslim etmesinin ardından, uzmanlar belirtilen bölgede metal dedektörleriyle sistematik arama başlattı.

Yapılan taramalarda, ilk iki halkanın yakınında bir bilezik daha, yaklaşık 15 metre ilerisinde ise dört bilezik daha tespit edildi. Böylece vatandaşın teslim ettiği parçalarla birlikte toplamda 6 adet tam ve kusursuz durumda masif altın bileziğe ulaşıldı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen bulucu vatandaş ile arazi sahibinin anonim kalmayı tercih ettiği belirtildi.

BENZERSİZ OLDUĞU VURGULANDI

Uzmanlar, tarafından yapılan incelemelerde, bileziklerin diğer metallerle karışmamış, neredeyse saf masif altından üretildiği belirlendi. Toplamda 762,5 gram gelen ve antik ölçü birimleriyle yaklaşık 1,7 kiloya tekabül eden hazinedeki bileziklerin farklı tekniklerle üretildiği saptandı.

Bileziklerden üçünün iki altın çubuğun burulmasıyla yapıldığı ve düğme şeklinde klipslerinin olduğu, diğerlerinin ise masif çubuk veya tellerden şekillendirildiği raport edildi. Parçalar arasında zikzak ve üçgen motiflerle süslenmiş bir bilezik ile içinde daha küçük bir halka barındıran ikili bir set de yer alıyor.

Kuzey Jutland Müzeleri Kültürel Miras Sorumlusu Arkeolog Torben Sarauw, keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, "Viking Çağı'nda altın, toplumun mutlak elit kesiminde yoğunlaşmıştı" diyerek buluntunun tamamen benzersiz olduğunu vurguladı.

KASITLI OLARAK TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

M.S. 900 ile 1000 yılları arasına, yani Viking Çağı’nın sonu ve Danimarka’nın Kral Harald Bluetooth (Mavi Diş) yönetiminde birleştiği döneme tarihlendirilen Rold hazinesi, ülkenin en büyük üçüncü altın keşfi unvanını aldı. Danimarka tarihinde bu hacmi geçen yalnızca iki buluntu bulunuyor: 1977 yılında Batı Zelanda'da bulunan Tissø halkası ve 2016 yılında Ribe yakınlarında çıkarılan fested hazinesi.

Arkeologlar, hazinenin o dönemde bir kraliyet ittifakını mühürlemek veya sadakat ödülü olarak verilmiş olabileceğini, bankaların olmadığı o yüzyılda çatışma anlarında korunma amacıyla ya da dini bir sunu ritüeli kapsamında kasıtlı olarak toprağa gömüldüğünü tahmin ediyor.